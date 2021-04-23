三星喊話 續當8K電視霸主

隨著大家慢慢習慣防疫生活，在家時間變長了以後，消費者都願意投入更多的錢去打造更優質的居家生活，三星昨（22日）就發表了全新Neo QLED 8K量子電視系列，不僅搭載了業界首應用的量子Mini LED顯示技術，加上更智慧的功能、更纖薄俐落的外型，為配合消費者的宅需求，更推出了全新的娛樂功能，台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，「在去年三星電視整體在台的營業額成長了40％，遠超台灣整體電視市場之餘，不僅QLED達60％的成長，8K電視更達第一名的80％市占率，今年預計再可推動8K的滲透率達5％，繼續維持台灣市占第一的8K電視品牌。」

機身最薄僅1.54cm

全新的三星Neo QLED量子電視系列以革命性創新打造量子Mini LED技術，大小僅傳統LED的40分之1，採用了超薄微型塗層，並透過自家AI量子程式演算科技，精細控制緊密排列的量子Mini LED，以創造更細膩的控光表現，同時搭載引領業界、指標性的金屬量子點顯色技術，呈現最高100％色域空間，還原真實色彩，亮度呈現上也提升至12-bit（4096階），使暗區更暗、亮區更亮，帶來更逼真及沉浸式的HDR觀賞體驗，而且在外型設計上也推出第II代美型連結，能完美整合電源及訊號源線材，更可直接貼附於電視底座後方，而最薄僅1.54cm的纖薄機身，搭配最高達99％螢幕占比的無邊際螢幕，打造內外兼備的完美電視。 台灣三星電子總經理鄭泳煥（左起）、台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌，昨出席三星全新Neo QLED 8K量子電視系列發表會。圖／三星提供

最多同時呈現4畫面

另外為了提升視聽及娛樂體驗，像2021 Neo QLED 8K量子電視系列就搭載了Neo 8K量子AI智慧處理器，擴充至16個AI神經演算效能，能在影像輸入時交叉辨識色彩、動態影像元素以及聲音等物件，還有AI智慧影像升頻技術以針對每個畫素進行降噪處理、邊角修復、細節還原以及紋理創建等影像升頻，OTS魔術音效讓聲音隨畫面影像移動等技術，都能大大提升觀眾的觀看體驗，而且今年更加入了全新Game Bar遊戲工具列，能一鍵檢視遊戲的重要設定，還為了滿足現今消費者一機多用的需求，讓多重視窗功能再升級，現最多可在電視上同時呈現4個畫面。

三星即日起至6月30日前，推出購買指定Neo QLED 8K量子電視型號，即送Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy S21 Ultra 5G或Soundbar等禮物，另購買2021年電視系列+指定Soundbar影音組合，就送Galaxy Buds Pro、後環繞喇叭等禮物，讓消費者換機同時也能獲好禮。

三星同步也推出親民款的2021 Crystal UHD 電視 AU9000系列，2萬7900元起。圖／三星提供 三星 2021 Neo QLED 8K 量子電視 QN900A系到，定價34萬9900元起。圖／三星提供

(中國時報 陶福媛)

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