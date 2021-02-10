百達翡麗3款新作致敬女力

有「表王」之稱的百達翡麗（Patek Philippe）2021年一開春就以女表開市，主打3款Twenty～4女表，不論是玫瑰金「Manchette」法式袖扣表殼搭配巧克力咖啡色表盤、不鏽鋼表殼搭配橄欖綠色放射狀表盤或是玫瑰金鑲鑽款，3款女表百變風情、各具特色，並呼應Twenty～4女表一天24小時豐富多變的現代女性生活步調，款式時尚百搭，是情人節禮物的最佳選擇。

陪伴生活中珍貴片刻

於1999年問世的Twenty～4女表，是百達翡麗專為女性設計的系列女表，取名為「Twenty～4」，意指24小時皆能佩戴，不論日夜、工作、在家或休閒時刻，皆能展現萬種風情，歷年來多次創新改款，無不與時俱進、融入新意，廣告主題為「有儀式感的生活」（Rituals of my life），傳達現代女性生活中難能可貴的時刻，不論是享受晨曦時分停下腳步的片刻謐靜，或是傍晚赴宴前修飾妝容的愉悅，皆是Twenty～4相伴的美好時光。

去年，百達翡麗推出白金表殼款式的「Manchette」法式袖扣款Twenty～4女表，外型既是手鐲，也是腕表，廣受時尚女性的喜愛。今年新登場的Twenty～4系列4910/1201R-001法式袖扣「Manchette」石英鑽表，以玫瑰金搭巧克力咖啡色放射狀表盤，表盤時標採用阿拉伯數字，長方形表殼上鑲嵌兩行鑽石，更添奢華，長方形表殼採用貼心的弧形設計，更加貼手，就連表鍊也都以人手打磨，猶如一件珠寶手鐲般熨貼腕上、十分舒適。

機械表形塑獨立品味

近年來喜愛機械腕表的女性有愈來愈多的趨勢，為此百達翡麗於2018年推出Twenty～4 Automatic編號7300自動腕表，特別針對喜愛機械表的女性表迷設計，形塑獨立自主、品味獨具與奮鬥馳騁的女性形象，廣受女性企業家與時尚女性的歡迎。

今年新登場的編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，採用極為稀有的橄欖綠放射狀表盤，是百達翡麗當代時計系列首度採用的表盤色調，十分稀有罕見，更添典雅獨特，卓越不凡，表殼輪廓融入「Dentelle」（花邊風格）鑲嵌技巧，交錯密鑲兩行共160顆鑽石，搭載324 S C自動上鍊機芯。

歷年來不鏽鋼款Twenty～4 Automatic腕表有藍色表盤款（編號7300/1200A-001）、灰色表盤款（編號7300/1200A-010），橄欖綠表盤則是今年新款。

玫瑰金扣褶手工打磨

百達翡麗Twenty～4 Automatic編號7300/1200R-011玫瑰金鑲鑽自動腕表，141萬4000元。圖／Patek Philippe提供 百達翡麗Twenty～4系列腕表的表鍊以手工打磨，更加貼手舒適。圖／Patek Philippe提供 百達翡麗Twenty～4系列編號7300/1200R-011玫瑰金鑲鑽自動腕表上以「Dentelle」（花邊風格）鑲嵌技巧密鑲兩圈鑽石，更添奢華。圖／Patek Philippe提供

Twenty～4 Automatic頂級奢華版今年新登場的編號7300/1200R-011玫瑰金鑲鑽自動腕表，不僅表殼、表鍊皆以玫瑰金打造，就連表盤也採用鍍玫瑰金，並搭配玫瑰金時針、分針、立體阿拉伯數字和日期顯示窗框，奢華指數破表，表殼同樣以「Dentelle」（花邊風格）鑲嵌技巧密鑲鑽石，透過透明藍寶石玻璃底蓋可見到324 SC自動上鍊機芯運轉的盛況，3行玫瑰金扣褶全經人手仔細打磨，更加貼手。

歷年來Twenty～4 Automatic頂級奢華版玫瑰金鑲鑽自動腕表有巧克力咖啡色表盤款（編號7300/1200R-001）、「山東蠶絲」裝飾表盤款（編號7300/1200R-010）、表圈表鍊鑲鑽款（編號7300/1201R-001及編號7300/1201R-010）和全鑽奢華款（編號7300/1450R-001）等多種款式。

百達翡麗Twenty~4 Automatic編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表，橄欖綠表盤面的設計十分罕見稀有，81萬1000元。圖／Patek Philippe提供 百達翡麗Twenty～4系列編號4910/1201R-001「法式袖扣」設計玫瑰金鑲鑽石英表，131萬1000元。圖／Patek Philippe提供

百達翡麗一開春發表3款Twenty～4女表，各具風情，圖為Twenty～4 Automatic編號7300/1200R-011玫瑰金鑲鑽自動腕表。圖／Patek Philippe提供 百達翡麗一開春發表3款Twenty～4女表，各具風情，圖為Twenty～4系列編號49101201R-001「法式袖扣」設計玫瑰金鑲鑽石英表。圖／Patek Philippe提供 百達翡麗一開春發表3款Twenty～4女表，各具風情，圖為橄欖綠表盤面的Twenty～4 Automatic編號7300/1200A-011不鏽鋼鑲鑽自動腕表。圖／Patek Philippe提供

(中國時報 陶福媛)

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