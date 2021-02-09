大元盼演技登紅毯

大元著OL風洋裝搭配HOGAN休閒皮鞋，展現可鹽可甜的樣貌，Hogan Interaction麂皮拼接皮革休閒鞋，2萬300元。攝影／JOJ PHOTO、服裝提供／Club Monaco
大元著OL風洋裝搭配HOGAN休閒皮鞋，展現可鹽可甜的樣貌，Hogan Interaction麂皮拼接皮革休閒鞋，2萬300元。攝影／JOJ PHOTO、服裝提供／Club Monaco

因為拍戲、拍寫真集，大元嘗試過許多衣服風格，對服裝尺度也非常有彈性，談到未來最想嘗試的服裝？甜美可愛的她展現一股認真，「希望有天能因演技備受肯定（穿禮服）走上紅毯，完成媽媽的夢想。」在夢想實現前，她先穿連身褲，腳踩義大利品牌HOGAN新鞋，展現最擅長的率性自然風。

想挑戰演思覺失調患者

大元最近受到《聲命線索》這部電影的影響，對朴信惠、全鍾瑞等人的演技相當佩服，透露曾說過什麼角色都想試的自己，現在最想挑戰思覺失調的角色，講時更對演戲展現完全熱情，而剛推出寫真集《數到3之後》及同名單曲的她，為此瘦了12公斤，她大方分享瘦身心得，「我試過很多方法，但最後來是運動跟清淡飲食最有用。」

大元剛出道時，在節目中總是不吝於展露身材。她說：「因為我媽一直灌輸給我的觀念就是好東西要跟好朋友分享，所以我那時候很敢露」加入女子團體後則轉保守路線，「當伴娘，小露乳溝，我都會覺得很不好意思。」現在的她，開始會小露性感，展現真實本性。

春夏鞋款輕巧易於搭配

特別的是，過去很少嘗試連身褲的她，這次意外覺得這個風格也很適合自己，開心穿的HOGAN春夏鞋款蹦蹦跳跳；HOGAN春夏款利用簡潔的輪廓、剪裁，強調和諧的搭配，運動鞋款訴求輕巧又易於搭配，搭配正式的西裝、文青的針織衫都不突兀，至於包款則囊括不同尺寸，適合日常搭配需求。

大元著男友風連身褲搭配粉色休閒鞋，為整體穿搭增添少女感，HOGAN Rebel玫瑰裸粉皮革休閒鞋，1萬7600元。攝影／JOJ PHOTO、服裝提供／Club Monaco
大元著男友風連身褲搭配粉色休閒鞋，為整體穿搭增添少女感，HOGAN Rebel玫瑰裸粉皮革休閒鞋，1萬7600元。攝影／JOJ PHOTO、服裝提供／Club Monaco
大元著OL風洋裝搭配HOGAN休閒皮鞋，展現可鹽可甜的樣貌，Hogan Interaction麂皮拼接皮革休閒鞋，2萬300元。攝影／JOJ PHOTO、服裝提供／Club Monaco
大元著OL風洋裝搭配HOGAN休閒皮鞋，展現可鹽可甜的樣貌，Hogan Interaction麂皮拼接皮革休閒鞋，2萬300元。攝影／JOJ PHOTO、服裝提供／Club Monaco
Hogan Interaction麂皮拼接皮革休閒鞋，2萬300元。圖／HOGAN提供
Hogan Interaction麂皮拼接皮革休閒鞋，2萬300元。圖／HOGAN提供
HOGAN奶茶裸粉色皮革提包2萬8000。圖／HOGAN提供
HOGAN奶茶裸粉色皮革提包2萬8000。圖／HOGAN提供
HOGAN焦糖棕色皮格斜背包，2萬3000元。圖／HOGAN提供
HOGAN焦糖棕色皮格斜背包，2萬3000元。圖／HOGAN提供

(中國時報 林欣儀)

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