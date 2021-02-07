TAG Heuer賽車腕表 強強聯名

泰格豪雅TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕表，讓腕表與賽車有了聯結。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕表，讓腕表與賽車有了聯結。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅（TAG Heuer）與賽車運動的聯結向來密切，如今又多了一層關係。泰格豪雅與德國跑車保時捷（Porsche）於4日正式宣布攜手合作，泰格豪雅除了贊助保時捷電動方程式賽車隊和電競賽車外，並同步推出Carrera保時捷自動計時聯名表，細節融入保時捷的時尚元素，更添佳話。

雙雄結盟緣起於上世紀

泰格豪雅與保時捷的淵源頗深，雙雄結盟的源起，必須從去年在拍賣會以6600萬元落槌的泰格豪雅骨董版Monaco賽車計時碼表談起，該表是史帝夫麥昆（Steve McQueen）在電影《極速狂飆》（Le Mans）中佩戴的腕表，當時他駕駛的正是保時捷917跑車，身上穿著印有泰格豪雅與保時捷兩大品牌logo的賽車衣，這也讓了雙雄有了結盟的靈感，並在今年年初促成美事。

LVMH集團少東兼泰格豪雅執行長Frederic Arnault（左）與保時捷執行董事Detlev von Platen主持聯名表發表會。圖／TAG Heuer提供
LVMH集團少東兼泰格豪雅執行長Frederic Arnault（左）與保時捷執行董事Detlev von Platen主持聯名表發表會。圖／TAG Heuer提供

除了電影《極速狂飆》，泰格豪雅與保時捷的淵源最早可追溯至1963年Carrera腕表的誕生，當時的世家傳人傑克豪雅（Jack Heuer）是賽車愛好者，出賽時曾因腕表太小看不清楚時間而失利，讓他決定研發大表盤、時標更清楚的腕表，並以保時捷的「卡萊拉」（Carrera）引擎為新表款命名，自此成為品牌最受歡迎的腕表之一，且為泰格豪雅與保時捷「英雄惜英雄」留下佳話。

車身表圈互印品牌字樣

為了慶祝雙雄結盟，泰格豪雅特別以當年見證雙雄彼此惺惺相惜的Carrera系列腕表為基礎，設計Carrera保時捷自動計時腕表，細節融入更多保時捷跑車的時尚元素，包括表圈上烙印「Porsche」字樣、紅黑灰色調、方向盤造型的自動盤、瀝青賽車道的黑色表盤等，是雙雄結盟的首款聯名作品。(中國時報 陶福媛)

泰格豪雅TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕表，鍊帶款19萬8500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕表，鍊帶款19萬8500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕表，皮帶款19萬1800元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕表，皮帶款19萬1800元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅與保時捷跨界合作，推出TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅與保時捷跨界合作，推出TAG Heuer Carrera保時捷自動計時腕表。圖／TAG Heuer提供

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