2021春夏高訂 CHANEL打造華麗盛宴

從巴黎大皇宮上拾級而下，精緻的服裝與考究的刺繡紗質工藝，都宣誓了香奈兒本季春夏高級訂製服背後所富涵的華麗使命。藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）則提到，在她心中的高級訂製服裝秀，就該有如家族慶典或是如一場婚禮般的華麗。「我喜歡大家庭的聚會……這就是香奈兒品牌現今的精神，因為香奈兒也像是一個大家庭。」而以這份精神所打造的春秀高級訂製服，就充滿強烈的華麗與家族精神。

小細節的美感與堅持

服裝造型考究如同1920年代的華麗藝術風格，長襬採綢緞縐紗打造，並以Lesage刺繡工坊聯手打造水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡妝點禮服，或是以亮片鑲飾的上衣，並在其上做出垂墜流蘇感，移動時營造的搖曳身形與亮片結合，也成為焦點。另外如頭紗般的飾帶、褲角的金邊釦飾、紗質面料上手工縫製的花朵，都讓人見識到香奈兒所謂對細節的美感與堅持。

強調獨一無二的美學

藝術總監維吉妮維婭提到，在設計服裝與配件時「我一直都把符合現代女性衣櫃真切想擁有的需求考慮進去。」從Montex刺繡工坊從一件珍珠灰薄紗的長洋裝為底，並於其上以蕾絲刺繡妝點，或是Lemarie羽飾山茶花工坊將烏干紗荷邊裝飾縫上斜紋軟呢小黑洋裝。而結合男裝的褲裝造型，或是強調自由，也是強調自我的一種形式，我們可以從這些細節看到服裝元素中的華麗與獨一無二，也理解維吉妮維婭對本季高級訂製禮服的完整理念。

另外也可以看到從配件部分的雙繫帶雙色珍莉珍鞋、或是搭配金色菱格紋的踝靴都讓人感受到節慶時期人們對於歡愉、舞蹈、自由與奔放的無限想像力，不僅僅是透過服裝，配件的細節也說明了一切。

從巴黎大皇宮上拾級而下，本季的CHANEL春夏高訂頗有「儀式感」。圖／CHANEL提供 結合率性男裝造型的褲裝，也展現了CHANEL自信的一面。圖／CHANEL提供

各種色系的渲染，讓人想起慶典中的歡愉煙花。圖／CHANEL提供 繁複的花卉裝飾與蕾絲刺繡工藝，展現了CHANEL高超的技藝水準。圖／CHANEL提供 結合亮片與烏干紗裙襬，讓人印象深刻。圖／CHANEL提供

Valentino靈動流暢修身

從來沒想過高級訂製服也能和頂尖科技沾上邊，全新Valentino 2021春夏高級訂製服除了讓人歎為觀止的手工縫紉技藝和強大設計靈感外，同時也找來神經網路藝術家Mario Klingemman設計訓練機器神經網路，讓機器自發為這場高訂秀編輯配樂，透過人手與機器兩者之間的反差，打造很不一樣的高訂時裝體驗。 服裝結構強調流暢性，剪裁也極具線條感與包覆性，創造一種鬆馳而靈動之感，秀上模特兒穿著恨天高的高跟鞋，加上服裝上的修長元素，盡情展現Valentino該有的修長身形與靈活姿態；而與智能AI的結合，大大彰顯Valentino永不過時的冒險精神。 不如過往強調束縛身形的設計，Valentino這季風格相當解放。圖／Valentino提供 鬆軟的結構與流暢的線條，是本季Valentino春夏高訂的特色。圖／Valentino提供

Giorgio Armani Prive 奢華輕薄性感

Giorgio Armani Prive這次春夏高級訂製服著眼在不同質料上，以各色各式的材質點綴服裝細節，細水晶、亮片、刺繡等，在輕薄的質料上呈現出細節美感。 各種低調成熟的配色接連上陣，紫紅、湖水綠、星空藍、寶石藍等。剪裁則是以各式修飾身形的線條為主，從俐落雅致的長洋裝、長袍，到幹練分明的套裝，或是以金屬編織而成的鏤空長褲、長裙，Giorgio Armani Prive這季的高級訂製系列除了強調奢華感外，也多了幾分迷人的性感魅力。 Giorgio Armani Prive流暢的線條與紗質面料上的刺繡工藝，相當驚人。圖／Giorgio Armani Prive提供 俐落的套裝造型與鏤空金屬褲裝，Giorgio Armani Prive帶來另一種視覺鮮明感。圖／Giorgio Armani Prive提供

(中國時報 黃唯淯 )

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