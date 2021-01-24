2021米蘭男裝周》Prada雙設計師 親密接觸

「登山」是MSGM本季秋冬的主題論調，以「Vertigine」為題，並從義大利登山家沃爾特博納蒂的書籍中汲取靈感，創造出結合冒險與自然的秋冬秀服。服裝從寬大的針織衫、拼接色系的襯衫式外套、機能雪地防寒衣，到無袖毛衣等，組合出一種極度反差的登山雪行裝備。配色則依循著山脈與冰川等自然之色。

另外，本季的聯名合作找上Kangol和義大利戶外旅行鞋Scarpa，開發漁夫帽與雪地訂製靴，打造最具儀式感的雪地登山主題。

由Miuccia Prada和Raf Simons聯手打造的2021秋冬Prada男裝秀以一種率性、無拘束的方式與世人見面，這是2人第2次的聯手作品，同時也是首度合作的男裝作品，Miuccia Prada與Raf Simons將本季的重點定調於－觸感，即親密接觸，反映在後疫情時代中，人們渴望接觸的微小心願。

對照首次合作的春夏女裝，這次的秋冬男裝色彩與剪裁更富渲染力，拉至上臂的西服袖套與寬鬆掩蓋手掌的大型飛行夾克，成為一種充滿奧妙反差的視覺對比。顏色則以充滿鮮明色彩點綴整季男裝作品，時而以不同的圖紋、印花做為穿插其中的視覺焦點。各種紡織物、緹花針織衫、皮革與再生尼龍等不同特性的素材，接連層疊出秀上服裝的獨特質感。

另外，剪裁則依循著Prada慣有的二元性特色，以極為纖細、修長的輪廓，碰撞落肩、繭形、不收線條的寬鬆結構，兩者呼應出這季的主題調性「感官可能」（Possible Feeling），從顏色、剪裁、造型到對立性，營造出一種Miuccia Prada與Raf Simons彼此的全新平衡。

另外，本季的聯名合作找上Kangol和義大利戶外旅行鞋Scarpa，開發漁夫帽與雪地訂製靴，打造最具儀式感的雪地登山主題。

(中國時報 黃唯淯 )

秋冬服裝呈現出纖細、骨感的效果，另一方面以飛行員夾克的超長袖子和大落肩設計打造反差。圖／Prada提供 捲至上臂的袖口設計，相當有Raf Simons味。圖／Prada提供 捲至上臂的袖口設計，相當有Raf Simons味。圖／Prada提供

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