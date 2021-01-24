2021米蘭男裝周》Tod’s擁抱一周 溫暖自然

以「SevenT」為題，Tod,s以秋冬男裝為背景，推出一支微電影，Seven象徵了一星期七日，而T則指Time或Tod,s，顧名思義其指著用Tod’s的一星期理念再顯眼不過。品牌創意總監Walter Chiapponi以大自然為藍本，打造一個融入自然、七日的Tod,s之旅，輕鬆自然，毫無規範的自然風格是本季的顯著風格。

溫暖的大地色調如砂石色、草地綠、磚紅色系等沉穩色貫穿整個秋冬系列，而樣式從經典不敗的風衣、獵裝外套到充滿經典喻意的馬褲、工裝外套、報童帽等，揉合經典與現代兩種時代元素，並將其置放於一星期七日的造型之中，溫暖的色調與絕對自由的造型，成為本季秋冬不退流行的新貌。

微電影攝於義大利Villa Ronchi大宅，並由年輕演員Lorenzo Zurzolo展演秋冬風格穿著，不管是斜紋軟呢（Tweeds）、羊毛衣物或是羊絨等面料，打亮了視覺上的豐足感，剪裁強調寬鬆自然俐落的義大利風情，飾品、吊飾上可以見到低調有質感的T字釦；繫帶鞋款採用挪威式壓邊縫線加強堅固性，短靴有德州鞋跟、沙漠靴則結合加大的豆豆鞋底設計，完整傳達Tod,s的品牌精神。

(中國時報 黃唯淯 )

充滿砂石色感的大地色系，是Tod,s本季秋冬的重點色調。圖／Tod,s提供 異材質拼接的運動鞋款，腰帶上低調有質感的T字釦，都形塑這季最佳的造型範本。圖／Tod,s提供 鞋底的沙漠靴融合加大的豆豆鞋底，一眼即知出自Tod,s。圖／Tod,s提供

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