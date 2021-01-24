2021米蘭男裝周》Brunello Cucinelli層疊交織 貴族氣質

因疫情影響，今年的米蘭秋冬男裝周沒有過去熱鬧，但當所有品牌悉數轉型成數位直播或微電影之後，民眾反而能更快速的理解設計師的核心設計理念。相較於過去時裝秀給人的高冷感，數位化或許是掀起後時裝秀的全新動力。

2021秋冬的Brunello Cucinelli流露出一股率性自然風格，大地、砂石、自然風貌色系是本季的色彩輪廓，並在其中點綴了如藍莓靛、繡球花紫、波爾多紅、營火紅，系列服裝中也可見不同的綠色如鼠尾草綠、薄荷綠等，並透過不同織法與層疊營造出不同的明暗色彩，更具有視覺效果。

而在剪裁方面融入Brunello Cucinelli慣常的義式低調優雅風格，強調不收腰線，略微垂墜的肩線，略帶鬆垮的褲型線條，立裁、褲管反摺或是九分褲型也是本季的剪裁特色，帶出一種別於其它品牌難以望其項背的優越感。

材質部分則以高級纖維和現代化布料打造出低調奢華感，軟皮革、頂級羊毛、棉料的使用，與平針、羅紋織法打造的上衣，塑造了另一種貴族質感。這種身分質感，是可以接受歲月考驗的極致之美。

另外，本季在針織衫、羽絨的比例略微提高，就算拿來搭配西裝或單一獵裝形式夾克也絲毫不遜色，是成套的禮服造型，透過不同層次、材質、顏色的搭配，能混搭出獨特的Brunello Cucinelli風格。

(中國時報 黃唯淯 )

丹寧、羽絨、棉質等不同風格的單品在身上，營造出Brunello Cucinelli的獨特風格。圖／BC提供 Brunello Cucinelli西裝、羽絨外套的搭配使用，疊加出無限自信風采。圖／BC提供

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