拜登就職大典藏時尚密碼 回歸美國精神

美國第46任總統拜登正式就職，新任總統與夫人、副總統賀錦麗優雅登場，其實從拜登選擇充滿美式優雅品牌Ralph Lauren大衣與海軍藍套裝現身，或賀錦麗挑選小眾非裔設計師紫色套裝與大衣，都是借由時裝傳達了弦外之音。

第一夫人選紐約品牌

Ralph Lauren設計充滿美國長春藤盟校氛圍，寬版領帶、大劍領、休閒又帶點正裝的拘束感，穿上它頗有「不怒自威」的味道，過去拜登擔任副總統時，出席重要場合都選擇這美國菁英品牌；這次就職選Ralph Lauren除了習慣，似也象徵回歸基本美國精神；典禮結束，拜登更迅速換上有小馬標誌的Polo Ralph Lauren休閒衫，可說打從心底支持。

第一夫人吉兒則選了紐約新銳設計師品牌Markarian，設計師Alexandra O’Neill在採訪中提到，因為是首次第一夫人量身訂製套裝，「我好幾個晚上輾轉難眠。」而這套藍綠色絲絨領外套，內搭雪紡上衣，並在領口部分飾以施華洛世奇水晶，相當低調華麗。

拜登與夫人穿著除考量支持本地企業，兩人穿深淺不同的藍，呼應了美國民主黨的標準色，拜登的海軍藍在色彩心理學上代表勇敢與剛正，與美國長期以來政治教條所信奉的榮譽和勇氣不謀而合；第一夫人套裝顏色更為明亮，則是希望明亮感能消靡疫情之後造成的人民恐慌、對立與不信任。

賀錦麗挺非裔小眾設計師

賀錦麗就職前宣布將大力支持非裔設計師作品，典禮上選穿Christopher John Rogers深紫色套裝與大衣，設計師擅長調色、剪裁與量身定制套裝，去年剛拿下2020時尚奧斯卡CFDA設計師大獎，前途不可限量，被欽點並不意外；鞋履同為非裔設計師Sergio Hudson作品，該牌是碧昂斯、蕾哈娜和蜜雪兒歐巴馬愛牌，也藏有向蜜雪兒致敬味道。

這次典禮不少眷屬與演場嘉賓穿名牌，搶走了不少目光。賀錦麗繼女Ella Emhoff讀紐約知名Parsons設計學院，展現絕佳時尚品味，以自信叛逆Miu Miu秋冬外套混搭學院風眼鏡，宛若秀場名模。朗讀詩歌的哈佛大學學霸、史上最年輕桂冠詩人高曼（Amanda Gorman），則穿Prada亮黃色套裝並戴鮮紅口罩，視覺衝突呼應個人身分。

賀錦麗繼女副總統賀錦麗的繼女Ella Emhoff，身為Parsons高材生，挑選Miu Miu外套呈現隆重感，贏得媒體關注。圖／美聯社

卡卡穿法牌滿滿愛國心

始終支持拜登的女神卡卡，在典禮上演唱美國國歌〈星條旗之歌〉，期間一度轉身，向飛揚在國會山莊的美國國旗致意，她穿Maison Schiaparelli深藍色喀什米爾外套、紅色絲質襯裙同樣有含意，原來這法國高訂品牌其實由美國設計師Daniel Roseberry設計。

選擇CHANEL 2020秋冬全白大衣搭配荷葉領上衣與絲質長褲，珍妮佛羅培茲高唱有美國地下國歌之稱的〈這片國土是你的土地〉，向拜登及全美人民致敬；另有葛斯布魯克（Garth Brooks）清唱〈奇異恩典〉；就職壓軸則為影帝湯姆漢克（Tom Hanks）主持的2小時特別節目，他站在林肯紀念堂前獨挑大梁，包含邦喬飛（Bon Jovi）、凱蒂佩瑞（Katy Perry）等A咖歌手輪番上陣，熱力演唱。

桂冠詩人美國首位青年桂冠詩人Amanda Gorman身著Prada套裝，現身拜登就職典禮。圖／美聯社 翹臀珍珍妮佛羅培茲身穿2020秋冬CHANEL全白大衣，搭配荷葉領上衣與絲質長褲現身。圖／美聯社

(中國時報 黃唯淯、江珮瑜)

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