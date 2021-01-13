CHANEL J12掀潮20年

2000年，香奈兒首度推出以黑色陶瓷打造的J12腕表，在表壇掀起一場時尚革命，從此腕表不再只是計時的工具，且是時尚人士的配件裝備，並在表壇引領陶瓷腕表與運動表的流行風潮，迄今仍方興未艾。香奈兒為了慶祝J12腕表上市20周年，邀請腕表評論家Nicholas Foulkes執筆《CHANEL ETERNAL INSTANT》紀念專冊，紀錄20年來J12腕表化片刻為永恆的美麗時刻。

黑白簡約 年年翻新創意

這本專冊收錄20年來J12腕表演進的重要時刻，包括收錄歷年來名人爭相搶戴J12的美麗畫面、J12陸續出現在各大時尚雜誌的時尚經典照片和得獎紀錄等，這20年來，J12仍是一逕的黑白簡約，迄今外觀並未有太大的改變，但其實每年都融入了巧思與新創意，製表技術也逐年精進，無不讓粉絲充滿了驚喜。

J12誕生於2000年，當時香奈兒的鐘表珠寶藝術總監Jacques Helleu以美洲盃的帆船造型為靈感，並選用當時相當罕見的黑色陶瓷打造J12，從此改寫200年來的表壇歷史，被譽為21世紀第一只經典腕表。香奈兒雖不是第一個選用陶瓷為腕表主要材質的鐘表品牌，但卻是把陶瓷腕表發揚光大的領導品牌，J12的另一個創新之舉則是在表界引領運動表和中性腕表的流行風潮，女性佩戴大表徑運動表蔚為時尚，迄今仍是主流。

J12腕表是當代重要的時尚ICON之一，吸引無數名人爭相佩戴，各自詮釋不同的時尚風情，從劉雯、綺拉奈特莉、莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose）、金高銀等為J12拍攝的一系列廣告影片中不難發現，J12黑白簡約、男女皆宜的設計十分低調百搭，可休閒也可正式，正是它經典不敗、經歷20年不衰的主因。

戴表入鏡 模特展現張力

J12腕表出現在歷年來時尚雜誌上的經典畫面，為J12的時尚演進留下美麗的足跡，如台灣《Citta Bella》雜誌一幀模特兒Bella Nong佩戴J12腕表攬鏡自照的美麗畫面，另知名時尚刊物《Chaos SixtyNine》也邀請非裔名模Adut Akech佩戴白色J12腕表入鏡，以黑白對比展現視覺張力與女力之美，讓人留下深刻印象，皆收錄在這本專冊之中。

J12腕表儘管是一逕的「黑與白」，但是並非一成不變毫無創新，香奈兒為慶祝J12腕表20周年，特別推出J12‧20限量表，表盤上融入香奈兒經典圖騰的塗鴉，饒富趣味，另有黑白雙色的J12 Paradox腕表、整只表皆以透明藍寶石水晶玻璃打造的J12 X-Ray腕表等，都是向J12經典腕表致敬的年度力作。

J12為慶祝問世20周年推出J12‧20腕表，表盤融入香奈兒的經典圖騰塗鴉。圖／香奈兒提供 J12腕表是當代時尚ICON，名模Bella Nong（左）和Adut Akech佩戴J12腕表，分別登上台灣《Citta Bella》和《Chaos SixtyNine》雜誌。圖／香奈兒提供 德國超模Claudia Schiffer與英國演員Jake Davies在2008年合體拍攝香奈兒J12腕表廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒為J12腕表上市20周年推出《CHANEL ETERNAL INSTANT》紀念專冊，75歐元，Nicholas Foulkes著。圖／香奈兒提供 香奈兒以透明藍寶石水晶玻璃打造的J12 X-Ray腕表，讓經典黑白有了另一番風情。圖／香奈兒提供 香奈兒J12白色抗磨精密陶瓷精鋼腕表，21萬2000元。圖／香奈兒提供 香奈兒J12黑色抗磨精密陶瓷精鋼鑲鑽腕表，25萬3000元。圖／香奈兒提供

(中國時報 陶福媛)

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