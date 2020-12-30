陳昊森帥氣破表 浪琴表一日店長擄獲尖叫聲

浪琴表（Longines）位於高雄漢神巨蛋期間限定店日前開幕，邀請《刻在你心底的名字》男主角陳昊森擔任一日店長，現場湧進200多位粉絲，人氣指數破表，陳昊森不僅貼心為粉絲挑選腕表款式和表帶，還當場獻唱一句「刻在我心底的名字」，引來粉絲的尖叫聲，撩妹功力一流。

陳昊森當天佩戴浪琴表DolceVita多情系列男表，自詡是個多情的人，因此與浪琴表的「多情」腕表產生不少共鳴。他笑說自己的「多情」並非花心，而是身為演員在飾演不同角色時，會專心融入角色當中，但仍會保有真實的自我。

快拆表帶 表情百變

今年浪琴表新款多情系列女表主打快拆表帶功能，可自行替換8種顏色的表帶，可搭配各種造型，不過陳昊森笑說他其實很專情，腕表只要有1、2種款式就夠用了，例如手中佩戴的銀色面盤搭配藍色皮革表帶很百搭，非常適合紳士氣質的角色，鋼鍊帶的款式則添加了一些沉穩幹練的感覺。

浪琴表高雄漢神巨蛋期間限定店在開幕期間只要購買腕表就送滿額禮和扭蛋抽獎，購買Spirit先行者系列送限量飛行後背包和浪琴表限量慈善幸福禮盒，數量有限送完為止。

浪琴表DolceVita多情系列白色面盤女表，3萬8000元。圖／Longines提供 浪琴表DolceVita多情系列銀色面盤羅馬時標男表，5萬1900元。圖／Longines提供 浪琴表DolceVita多情系列星空藍女表，4萬1500元。圖／Longines提供

(中國時報 陶福媛)

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