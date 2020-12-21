3大智慧手表實測 Garmin、蘋果、三星拚功能

冬天到來，因家中潮溼水氣難散容易造成浴室溼滑，或是溫度急速改變的情況下，個人身體健康及安全更要好好照顧，上周蘋果Apple Watch終於把心電圖功能帶進台灣，再度引起消費者對智慧手表的興趣，此次將介紹3款現在正熱銷的智慧手表，包括蘋果Apple Watch Series 6、三星Galaxy Watch3、Garmin VENU，以健康、通訊及特色功能等多面向進行實測，讓消費者根據個人需求選擇。

偵測心率血氧 跌倒緊急求救

三星於11月率先升級Galaxy Watch系統，加入血氧功能，基本上3款智慧手表都已支援心率、血氧的偵測功能，而蘋果也在本月宣布已獲台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材（SaMD）的Class II軟體，上周即開放心電圖及心適能功能以後，就連第4代之後的Apple Watch，只要升級至watchOS 7.2、配上手機的iOS 14.3系統，即可使用全新功能。

不過在求救功能上卻大不同，像Garmin VENU可設定成長按側按鈕，即會發送求救訊息及位置予預先設定好的聯絡人，不過跌倒偵測僅在特定的運動模式下，才會在跌倒時詢問是否傳送通知。而三星也有跌倒偵測，能透過連擊3次首頁按鍵，即能觸發撥打求救電話，以及傳送訊息給緊急聯絡人。蘋果同樣擁有跌倒偵測及長按側鍵，即會自動作出SOS緊急服務。不過要注意的是，三星及蘋果的智慧手表都必須使用自家品牌手機相互連結，才能發出自動求救及聯絡緊急聯絡人的功能。

Garmin VENU可快速看到心率、身體能量、壓力等級等指數。圖／石欣蒨攝 Garmin VENU內建20多種GPS及室內運動APP，也有螢幕訓練指導。圖／石欣蒨攝

三星提供120多種居家健身運動，並仔細到各部位肌肉訓練，也可搭配螢幕指導，加上手機即可鏡射到電視上，邊看指導邊訓練，3個裝置同步顯示即時心率更安全。圖／石欣蒨攝 蘋果在上周開放心電圖及心適能功能，將手指放上數位表冠30秒，即可記錄心電圖及與醫生共享測量結果，也能使用以最大攝氧量 (VO2 max) 為衡量基準的心肺適能功能。圖／石欣蒨攝 蘋果的運動仔細分類有80多種，假如未來Apple Fitness+也能在台灣地區使用，即能打造更完整的健康生態系統。圖／石欣蒨攝

蘋果可下載APP 三星Garmin螢幕大

智慧手表除了健康監察以外，能夠輔助手機通訊的使用也是重點，此次Apple Watch Series 6，比起上一代的螢幕更大，而且因為watchOS能單獨下載APP到手表上使用，在通訊上的確很方便，而Garmin VENU及Galaxy Watch3雖然同樣支援訊息提示，但卻只能有限地看到最新幾條通知，不過螢幕比起Apple Watch大，可看到更多的訊息內容。值得一提的是，Galaxy Watch3搭載旋轉表圈，使用起來方便外，更是配上頂級縫線的皮革表帶，對於在意時尚搭配的使用者來說會更有吸引力。

Apple Watch能單獨下載APP到手表上使用，更能在手機中自行排列、挑選APP，對於有商務、通訊需求的使用者來說更方便。圖／石欣蒨攝 Galaxy Watch3搭載旋轉表圈，使用上只要旋轉即可挑選APP，對比起來使用上相當方便。圖／石欣蒨攝 簡單看3款智慧手表對比起來，Garmin VENU採矽膠表帶（左）；Galaxy Watch3（右）則是皮革表帶，圓形的表面明顯比較大；而Apple Watch（中）可選擇的表帶款式及材質相對更多。圖／石欣蒨攝

疫情改變工作生活 科技公司揪資安威脅

今年受疫情影響，不僅上班族出現Work From Home的新工作型態，不少消費者都轉移消費習慣至網購，讓網路比過去更顯得重要，可網路安全重要性卻常被忽略，趨勢科技日前公布2021年的資安預測，就發現不少威脅民眾資安的問題。

趨勢科技發現，今年因疫情影響，民眾對新冠肺炎及疫苗關注度都相當高之下，駭客也趁著這個時候作出攻擊，截至第3季為止，已偵測攔截與新冠肺炎相關的威脅超過1300萬次，也預測將會有駭客持續利用與疫情相關的資訊散布釣魚郵件，讓使用者點擊惡意連結或開啟惡意附件，以達到竊取個資等目的。

而為了預防以上的狀況發生，趨勢科技建議民眾，最好在硬體裝置如電腦上都要使用防毒軟體，為裝置加強防護，讓其可主動偵測惡意網頁與郵件，另外也要注意不要隨意點擊不明連結或下載檔案，提防與疫情相關的惡意威脅，加上在遠距辦公時也要遵守企業資安政策，也要避免使用公共Wi-Fi連網，以降低裝置被惡意入侵的機會。

另外，近年AIoT智慧居家發展也越來越迅速，趨勢科技也發現不少使用者僅關注電腦上的防毒軟體，卻忽略家中其實還有相當多可連網的家電，同樣有可能被駭，導致如平板、電視、監控鏡頭等連網家電被入侵，增加個資被洩露危機。

民眾可強化家庭網路的安全，像布建居家安全防護匣道、定期檢查路由器的韌體更新，或使用家庭網路安全解決方案等，也能利用像居家聯網安全系統，在路由器上加裝防護裝置達到預防效果，也可利用APP如智慧網安管家等，查詢家中有多少個可連網的裝置，了解家中會否有資安漏洞。

Check Point發現，因著民眾的工作及日常生活習慣有所改變，資安及網路風險也隨著疫情倍增，有71%的資安專業人員表示，自疫情爆發以來網路威脅已急劇增加，若要增加安全性和降低複雜性，必須整合並採用自動化威脅防禦技術、流程及策略，智慧且高效地保護企業的分散式網路。

新一代整合式網路安全平台Check Point R81，是業界首個針對資料中心、網路、雲端和物聯網提供自主威脅防護的平台。圖／Check Point提供 趨勢科技今年截至第3季為止，已偵測攔截與新冠肺炎相關的威脅超過1300萬次。圖／趨勢科技提

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