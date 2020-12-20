返台隔離挺浪琴新店 林志玲出關美翻了

時間化為永恆 化解敏感話題

林志玲擔任浪琴表代言人長達15年，主持開幕典禮的黃子佼先是哀嘆年終尾牙主持節目被取消了好幾場，收入大幅縮水，隨即詢問林志玲有何訣竅，竟能代言浪琴表不斷續約，林志玲笑說：「因為我像浪琴表一樣，把時間化為永恆了！」不禁讓人佩服她的高EQ，難怪人氣不墜。

這一年來一直被傳出懷孕喜訊的林志玲，昨日刻意穿了一襲蕾絲中空裝黑色禮服與會，秀出纖細的小蠻腰，以杜悠悠之口，被問及這一年忙著「做人」的進度，她說：「我的小天使可能還在排隊，快點來報到吧！」難掩求子的渴望。

隔離勤運動 2周瘦2公斤

受到疫情影響，林志玲這一年來深居簡出，在日本享受居家生活，每天到超市買菜、下廚，紅酒燉牛肉、日式料理都是她的拿手菜，這一年來生活作息和三餐正常，至少胖了2公斤，擔心台灣媒體會毒舌取笑她的身材，趁著防疫隔離期間努力瘦身，每年一早6點鐘就起床跑步運動。

林志玲這回返台除了出席浪琴表遠百信義A13店開幕外，還與浪琴表展開公益合作計畫，即起只要購買浪琴表Spirit先行者系列腕表，就可獲贈浪琴表與志玲姊姊慈善基金會合作打造的限量慈善幸福禮盒，內有基金會桌曆和林志玲的親筆簽名，一起為台灣盡心力。

林志玲透露，此行將拜訪啟聰學校、老人安養院、孤兒院等公益團體，親手送上耶誕禮物，她笑說隔離期間她並未閒著，整天忙著上網採購玩具和禮物，還熬夜包禮物，就是想為台灣做點事。

浪琴表遠百信義A13店開幕期間除了與志玲姊姊慈善基金會合作推出慈善禮盒外，將在1樓大廳舉辦藍色腕表特展，展出最新款Spirit先行者系列、Master巨擘系列、DolceVita多情系列、HydroConquest深海征服系列的藍色面盤腕表，即起展至明年1月3日止，凡打卡上傳就可獲贈小禮。