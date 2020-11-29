百達翡麗催生代表作
百達翡麗（Patek Philippe）以問表著稱，是腕表藏家眼中有錢也買不到的夢幻逸品，每每在拍賣會上以數倍、十倍的價值拍出。今年百達翡麗推出6301P大自鳴腕表，是品牌第一只反樸歸真、單純以大自鳴為主要功能的腕表，總裁Thierry Stern在甫落成啟用的新廠接受媒體視訊專訪，分享在疫情嚴峻之際釋出6301P腕表背後的意義，以及品牌的行銷策略。
總裁Thierry Stern：面對疫情早有準備
「壞事隨時會發生，我們早有準備！」Thierry Stern說，他的父親Philippe Stern從小教育他要有備無患，提前做好面對流行病、戰爭、地震等各種災難的準備，一再叮嚀他做事不得躁進、要有所保留。
今年新冠疫情重創瑞士鐘表業，日內瓦已封城快1個半月了，但幸好百達翡麗受到的衝擊並不嚴重，生意雖少掉20%至30%，但百達翡麗的年生產量本來就只有6萬只，無需刻意減少產量，目前生產線已恢復正常，Thierry Stern感慨地說，相較其他腕表品牌，百達翡麗的情況已經好太多了，「截至目前為止，我還算開心。」
刻意簡化操作3模式
6301P腕表的誕生並非偶然，早在5年前品牌歡慶175周年推出Grandmaster Chime大師弦音5175腕表時，就有了打造純大自鳴表的想法，可說是萬全準備之下的作品。以往百達翡麗的問表都是高複雜腕表，在方寸大小搭載十餘種功能，玩家啟動打簧報時功能時，必須特別小心，以免誤觸其他開關；而6301P腕表的設計刻意簡化操作，只要啟動單一槓桿和一枚滑動桿開關，就可選擇小自鳴、大自鳴與靜音3種模式，讓玩賞腕表更簡單、完全沒壓力。
Thierry Stern指出，百達翡麗擁有近200年的卓越製表技術，生產6301P大自鳴表易如反掌，唯一的難處在於售後服務，「我常常看到其他品牌推出很棒的大自鳴表，但只有一位師傅可以修復，萬一這位大師離開了，售後服務就無以為繼了。」為了確保未來5年、10年，甚至50年後，仍可提供VIP維修保養的服務，百達翡麗花得了很多心血和時間建立完善的售後維修系統，確定無虞後才讓6301P大自鳴表問市。
6301P大自鳴表選用鉑金表殼，也是一大挑戰，Thierry Stern說，鉑金的密度比其他材質多30%，是最不合適製成問表的材料，加上琺瑯面盤又比一般面盤厚0.85mm，高密度和高厚度皆會影響聲色，為此百達翡麗研究很多技術來克服，最終才打造6301P這只音質優美的問表。
用鉑金敲出最美的聲音
百達翡麗對問表音色的控管十分嚴格，除了層層把關，還有一項優良傳統，那就是每只打簧報時表都必須經過總裁親自聆聽認可後，才得以上市。Thierry Stern說，他在父親的調教之下花了3到5年的時間訓練聽力，辨別打簧的好聲音和壞聲音，未來他也會讓兒子接棒，帶領兒子一起品管音質，跟著他聆聽每一只問表，就如同「經典傳承」的品牌精神，讓百達翡麗的打簧美聲永世傳承、綿延不輟。
Thierry Stern笑說，目前他佩戴的是慶祝新廠落成特別打造的6007A紀念腕表，還未佩戴6301P新表公開亮相，因為身為總裁，大家見了他都不看他的臉，而是緊盯他手腕的表，之前為了怕新表曝光，一直忍耐著，如今新表已經上市，未來他不排斥會將6301P納為他的新寵。
(中國時報 陶福媛 )
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