刻意簡化操作3模式

6301P腕表的誕生並非偶然，早在5年前品牌歡慶175周年推出Grandmaster Chime大師弦音5175腕表時，就有了打造純大自鳴表的想法，可說是萬全準備之下的作品。以往百達翡麗的問表都是高複雜腕表，在方寸大小搭載十餘種功能，玩家啟動打簧報時功能時，必須特別小心，以免誤觸其他開關；而6301P腕表的設計刻意簡化操作，只要啟動單一槓桿和一枚滑動桿開關，就可選擇小自鳴、大自鳴與靜音3種模式，讓玩賞腕表更簡單、完全沒壓力。

Thierry Stern指出，百達翡麗擁有近200年的卓越製表技術，生產6301P大自鳴表易如反掌，唯一的難處在於售後服務，「我常常看到其他品牌推出很棒的大自鳴表，但只有一位師傅可以修復，萬一這位大師離開了，售後服務就無以為繼了。」為了確保未來5年、10年，甚至50年後，仍可提供VIP維修保養的服務，百達翡麗花得了很多心血和時間建立完善的售後維修系統，確定無虞後才讓6301P大自鳴表問市。

6301P大自鳴表選用鉑金表殼，也是一大挑戰，Thierry Stern說，鉑金的密度比其他材質多30%，是最不合適製成問表的材料，加上琺瑯面盤又比一般面盤厚0.85mm，高密度和高厚度皆會影響聲色，為此百達翡麗研究很多技術來克服，最終才打造6301P這只音質優美的問表。