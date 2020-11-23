11月是家機玩家的重要月份，因為正是人氣家用遊戲機Sony PlayStation 5，以及微軟Xbox Series X、S系列開賣的時候，今年推出的主機均以8K輸出、高達120fps的高幀率等更佳畫面呈現當做主打，為了享受全新提升的遊戲畫面，家中的電視或螢幕當然也要配合更新，此次介紹各大品牌推薦的機種，讓玩家以最佳配備迎接全新的家機遊戲。

LG OLED TV OLED65GXPWA，21萬9000元。圖／LG提供

各種價位 滿足需求

遊戲要搭配的電視或螢幕，第一個當然少不了PS5的母公司—Sony BRAVIA的電視機種，今年為了新家機而推出全新「Ready for PlayStation 5」功能系列，帶給玩家最佳的視聽規格，其遊戲模式可在連接PS5時，自動支援低延遲影像效果，同時透過DualSense無線控制器喚醒BRAVIA與PS5主機，或是使用BRAVIA遙控器可即時啟動PS5，而且除了高單價的8K HDR Z8H系列以外，好入手的4K HDR X9000H系列也推出「Ready for PlayStation 5」功能，最低4萬5000元有找。

至於三星的QLED量子電視因配備遊戲玩家模式，當偵測到主機連接，即會進行遊戲最佳化設定、降低訊號延遲，同時獲FreeSync Premium認證，可即時調校螢幕更新率，支援4K@120Hz、HDMI 2.1及eARC傳輸規格，搭配OTS+魔術音效的立體環繞音效等多重遊戲玩家注重的體驗，而且價格更低約2萬6900元起，帶動今年QLED TV至今的銷量超過2倍成長，當中的8K機種繼續維持市占第一地位，今年至今銷售量成長超過6倍，以75吋在1到9月的銷量最為明顯，較去年同期成長逾20％。另外，還有同步支援遊戲玩家模式與eARC規格等功能的Crystal UHD系列電視，定價1萬7900元起，是小資族的購買選擇。

HDR體驗 身歷其境

LG今年也發現，目前以OLED及一奈米電視大尺寸銷售最佳，當中就有30％消費者因遊戲而購買，因此今年針對遊戲玩家推出OLED TV新機種，像是業界首款支援NVIDIA G-SYNC的遊戲電視，配備HDMI 2.1以減少停頓、延遲或閃爍問題，還能透過HGiG模式提供身歷其境的HDR遊戲體驗。另外，搭載杜比全景聲及AI音效調整技術，支援BT Surround可以同時串聯2台LG藍牙喇叭混合成虛擬4.0環繞音效，讓玩家體驗更佳的視聽娛樂感受，加上品牌全系列電視新品均通過德國萊因TUV及美國UL認證，以遠低於業界、讓眼睛舒適的最低50％標準，達到低藍光、低閃爍等功能，讓玩家長時間打遊戲能減少眼睛負擔。

Sony BRAVIA 8K HDR Z8H系列，擁有極致細節的8K超高影像解析度，同步支援平順的4K 120fps，為「Ready for PlayStation 5」系列頂規機種；49萬9900元。圖／Sony提供 LG OLED 8K AI語音物聯網電視OLED88ZXPWA，採LG獨家OLED自體發光技術、超過1億個獨立自體發光的子像素打造，搭配第三代專用AI影音α9處理晶片，219萬元。圖／LG提供 Sony BRAVIA 4K HDR X9000H系列可展現高達4K 120fps高幀率的遊戲畫面，具備7.2ms的低輸入延遲優異畫質，為「Ready for PlayStation 5」BRAVIA系列機種，4萬4900元起。圖／Sony提供

(中國時報 石欣蒨)

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