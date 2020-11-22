Rimowa全新形象概念店開幕

Rimowa一直是東西時尚名人的最愛，全新形象概念店20日在台開幕，邀請藝人林映唯、周予天、范少勳與焦曼婷聯合站台，也請金曲歌王ØZI獻唱，嗨翻全台北。

ØZI愛大尺寸 行李箱裝泡麵

ØZI說自己熱愛旅遊，但自己的Rimowa行李箱都是用家人的居多，他說，行李箱以前聽媽媽說就是要容量大才好用，現在覺得顏值才是王道。問他出國行李箱都裝什麼？他笑回泡麵，更大讚台灣泡麵是思鄉聖物。「不曉得吃什麼，宵夜肚子餓，找不到餐廳，吃泡麵都可以解決。」

ØZI昨現身Rimowa開幕晚會，獻唱3首歌曲嗨爆全場。圖／盧禕祺攝 林映唯是Rimowa鐵粉，大中小行李箱都是Rimowa。圖／盧禕祺攝 周予天早在美國念書時就是Rimowa的愛用者。圖／盧禕祺攝

全新迷彩鋁鎂合金登機箱，即起開放預購，4萬8600元。圖／Rimowa提供

而Rimowa的好品質深植人心，周予天更自曝自己是超級粉絲。「我去美國念書時買的行李箱就是Rimowa，真心覺得好用就一路用到現在。」林映唯說自己是鋁鎂合金材質的超級大粉絲，還買了大中小3個Size，被問到不會因為鋁鎂合金出現刮傷撞痕而心疼？她笑回：「Rimowa耶，超堅固的，我沒印象它有什麼傷。」而問到疫情解禁後最想去的地區，林映唯說現下最想去台灣周邊的海島國家，「很想好好度假放空也好。」

Rimowa在台全新Essential系列發表Desert Rose（霧粉色）和Cactus（墨綠色）行李箱，色彩靈感源於美國加州莫哈韋沙漠的原始風光，並發表迷彩色系鋁鎂合金登機箱2款。這次全新配色行李箱邀請知名台灣攝影師Mango Key（登曼波，本名楊登棋）掌鏡宣傳照，也是Rimowa首次形象照在恆春取景，由台灣攝影師掌鏡，意義非凡。Essential新色已上市，迷彩鋁鎂合金開放預購，並於明年1月開放取貨。 (中國時報 黃唯淯 )

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