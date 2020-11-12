百達翡麗大自鳴 樂音繞梁

全日敲打1056個音

而這枚6301P-001腕表，則是百達翡麗歸真返璞的年度巨作，是品牌第一只以大自鳴功能為主的腕表，搭配小自鳴與三問功能，是一只以完美展現音韻效果為前題設計的腕表，尤其為了解決打簧大量耗費動力的問題，特別研發可提供24小時打簧報時裝置動力儲備，足以支持全日整點與刻鐘的報時，一天之內可敲打1056個音，同時兼具了聲音更優美、打簧動力更持久的優點，這對喜愛百達翡麗三問表和大自鳴表的表迷來說，非常有吸引力。

除了大自鳴、小自鳴和三問等以音韻效果為主的功能外，6301P-001腕表還具備機芯動力儲備指示器、打簧動力儲備指示器和跳秒顯示功能，搭載GS 36-750 PS IRM機芯由703件零件組成，如此精密裝置，體積卻十分小巧，就連表盤和表殼打磨的細節也幾近完美，無一不是在總裁Thierry Stern的嚴格審查之下才得以完成。

具備3項獨家專利

6301P-001腕表具備3項獨家專利，一是在靜音模式下可完全阻隔大自鳴功能，避免動力耗損。一是簡化打簧報時模式的選取，輕鬆操作單一槓桿和一枚滑動桿開關，就可選擇小自鳴、大自鳴與靜音3種模式，一是跳秒顯示以跳秒齒輪操作，並非依靠彈簧及槓桿運作，而是採用齒輪與一枚釋放槓桿，由後者每秒瞬間釋放齒輪組；另備一枚卷狀回位彈簧，作為僅有的動力元素，方便調節與控制動力消耗。