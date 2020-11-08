Stefano Ricci 奢華登台
全球疫情吃緊，台灣零售市場完全不受影響，吸引義大利頂級男裝Stefano Ricci來台，即起正式進駐麗晶精品。世新國際總經理鄭貴尹指出，為了引進Stefano Ricci，這3年來他飛義大利十幾趟，Ricci家族就是不點頭，直到今年3月台灣送了一批口罩到義大利，讓Ricci家族十分感動，且對台灣的經濟實力和防疫措施有了信心，終於答應來台設櫃，可說是「口罩外交」意外促成的一樁美事。
鑲鑽皮帶 百萬起跳
Stefano Ricci是排名全球前5名的頂級奢華男裝品牌之一，尤其以配件最受男士的喜愛，由於價格昂貴，鎖定對象以企業家、皇室貴族與富豪為主，這些頂級客層為求獨一無二，連一般時尚精品也不看在眼裡，願意砸大錢採購如Stefano Ricci這類的高端奢華用品，以突顯身價。
以品牌最受歡迎的皮帶為例，皮帶扣頭以K金打造，甚至鑲上鑽石，要價從百萬至400萬不等，日前剛開幕就有某台灣企業家購買一條要價近200萬的鑲鑽皮帶。
Stefano Ricci在設計上融入雄鷹、八角形與SR Logo等經典元素，好萊塢明星湯姆克魯斯、義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）都是品牌鐵粉。
(中國時報陶福媛 )
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