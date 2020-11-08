腕表慶生日行銷
百貨周年慶如火如荼，腕表品牌也以「周年慶」之名主打新商品，有了周年慶加持，腕表身價不菲，且更有收藏價值，若再加上限量，更是洛陽紙貴。而對精品來說，能橫跨數十年流行不墜代表其品牌的核心價值受到世人認同，不少經歷歲月洗禮的設計仍舊保有一貫的優雅與文化內涵，足見歷史痕跡對品牌至關重要。
50年｜TUDOR 回顧演化史 CITIZEN引領鈦科技
帝舵表（TUDOR）鎖定年輕族群推出風格大膽的運動表款，並邀周杰倫擔任代言人，今年為慶祝計時碼表問世50周年，回顧半世紀計時碼表的演化史。CITIZEN早在50年前就著手研發鈦金屬，今年推出各項慶祝活動，藉此宣示在鈦金屬研發的領導地位。
TUDOR在1970年推出首款Oysterdate計時碼表，為帝舵表的計時碼表技術奠定了基礎，當時的廣告還邀請拉力賽車手代言演繹，讓腕表與賽車運動有了聯結，由於表盤上的五角形夜光鐘點標記，外形酷似棒球場上的本壘板，因此也被暱稱為「Homeplate」。
鈦金屬以輕盈堅固著稱，近來被廣泛運用在腕表上，蔚為風潮，其實CITIZEN早在50年前就開始著手研發鈦金屬，今年CITIZEN特別以東京紅推出5款以鈦金屬打造的限量表。
60年 ｜ Grand Seiko 朝霞美景時刻相伴
創立於1960年的Grand Seiko，今年歡慶品牌60周年，除了有一系列品牌拓展規則、全球布局的計畫外，還特別以日本元素設計60周年紀念腕表，在細節融入日本美學，藉此強化日本腕表品牌的DNA。
這款60周年紀念表的面盤採用日本傳統色、同時也是Grand Seiko代表色「紺藍色」，設計靈感源自Grand Seiko位於岩手縣雫石町的「雫石高級時計工坊」，當地以岩手山朝霞美景著稱，象徵藍色雲海的表盤閃耀光芒，略過表盤的一抹紅色秒針則猶如破雲而出的朝霞，既唯美浪漫，又氣度恢宏。
表背又是另一種美景，透明表背可看到Grand Seiko自製機芯9S65運轉盛況，並特別將自動盤換成陽極氧化處理的藍色全幅自動盤，並以紅圈環繞，同樣也讓人聯想到岩手山破曉霞光照射在藍色雲層的美景，自動盤的中央為透過陽極氧化成藍色的鈦金屬，邊緣的重錘採用高比重的鎢金屬，可減少外力衝擊而變型的機率。
60周年紀念款除了有Grand Seiko經典獅子標誌外，周圍還刻有「60th Anniversary」、「1960-2020」以及「Limited Edition」等字樣，全球限量2500只。
40年 ｜ HUBLOT 挑戰傳統創新風潮
深受年輕新富階級喜愛的宇舶表（HUBLOT）今年歡度40周年慶，與上百年老字號瑞士鐘表品牌相較起來，宇舶表雖年輕，但也正因為如此，設計充滿創意，予人不斷的驚喜，最經典的例子莫過於1980年宇舶表在創立之初，創始人Carlo Crocco打破傳統以黃金表殼搭配橡膠表帶，衝突混搭充滿新意，旋即在表壇引領風潮。
為了紀念品牌創立時大破大立、勇於突破傳統的革命性創舉，宇舶表，秉持「堅持第一，獨一無二，與眾不同」品牌精神，重新演繹1980年首代經典腕表（Classic Original），推出經典融合系列40周年紀念表，並且融入品牌哲學「融合的藝術」。
經典融合系列40周年紀念表承襲第一代經典腕表的優雅運動風，有黃金、鈦金屬及黑色陶瓷3種款式，表殼直徑45毫米，黑色漆面面盤一逕的黑，僅以「Hublot」及指針末端「H」點綴，拋光面盤簡化為6顆螺絲，盡顯低調簡約風範，表釦為雙折式折疊式表釦。
(中國時報 陶福媛)