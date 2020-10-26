張鈞甯穿搭秋季新潮流

短髮張鈞甯穿搭adidas Urban Transition系列，展現個性運動風格。圖／adidas提供
短髮張鈞甯穿搭adidas Urban Transition系列，展現個性運動風格。圖／adidas提供

運動時尚與音樂潮流霸主交手，聯手詮釋街頭品味，包括近期因死會人氣更翻紅的E.SO瘦子，繼國民男神許光漢後也入主PUMA名人堂；adidas Originals則與國際天后碧昂絲創立的品牌IVY PARK推出聯名系列，引起了時尚圈話題熱議。

擁有「嘻哈思想家」之稱的E.SO瘦子今年推出首張個人專輯，用音樂創作闡述最真實的自己，繼被爆死會後又發文力挺女友，引起更多鐵粉支持，瘦子近期在IG發表的小白鞋穿搭，為誕生於1980年代的PUMA復刻籃球鞋款Ralph Sampson，致敬該80年代籃球界的傳奇人物。E.SO瘦子此次合併搭配PUMA T7連帽T恤展現運動新風格，純粹的黑白配色展露陽光又陽剛的大男孩形象。

adidas Originals再度與碧昂絲品牌IVY PARK合推聯名款，本次帶來耳目一新的「Drip 2」系列，包含多款中性風格運動服裝，結合多元時尚，也突破傳統運動服飾框架。同時碧昂絲也是首位主理運動品牌的黑人女性，透過此聯名系列，雙方攜手向創意與平等致敬。

adidas年度代言人張鈞甯，本回以跳色短髮帥氣現身，穿上秋季芥末黃Urban Transition系列外套，打造獨有個性運動風，展現她不羈的率性街頭態度，為秋日潮流增添新氣。

短髮張鈞甯穿搭adidas Urban Transition系列，展現個性運動風格。圖／adidas提供
短髮張鈞甯穿搭adidas Urban Transition系列，展現個性運動風格。圖／adidas提供
嘻哈饒舌男神E.SO瘦子入主PUMA名人堂。圖／PUMA提供
嘻哈饒舌男神E.SO瘦子入主PUMA名人堂。圖／PUMA提供
adidas連帽衝鋒衣，3490元。圖／adidas提供
adidas連帽衝鋒衣，3490元。圖／adidas提供
PUMA Ralph Sampson Lo，2780元。圖／PUMA提供
PUMA Ralph Sampson Lo，2780元。圖／PUMA提供
adidas Originals IVY PARK再度攜手天后碧昂絲。圖／adidas Originals提供
adidas Originals IVY PARK再度攜手天后碧昂絲。圖／adidas Originals提供

(中國時報 吳奕萱)

延伸閱讀

黃姵嘉帥氣衣把抓

秀智Start-Up！《我的新創時代》來看女神秘招

小薰時尚衣Q 簡單又乾淨

☕訂閱美好新生活 〈樂讀周報〉〈樂讀IG〉 回樂活首頁
工商時報 數位編輯