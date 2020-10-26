張鈞甯穿搭秋季新潮流

運動時尚與音樂潮流霸主交手，聯手詮釋街頭品味，包括近期因死會人氣更翻紅的E.SO瘦子，繼國民男神許光漢後也入主PUMA名人堂；adidas Originals則與國際天后碧昂絲創立的品牌IVY PARK推出聯名系列，引起了時尚圈話題熱議。

擁有「嘻哈思想家」之稱的E.SO瘦子今年推出首張個人專輯，用音樂創作闡述最真實的自己，繼被爆死會後又發文力挺女友，引起更多鐵粉支持，瘦子近期在IG發表的小白鞋穿搭，為誕生於1980年代的PUMA復刻籃球鞋款Ralph Sampson，致敬該80年代籃球界的傳奇人物。E.SO瘦子此次合併搭配PUMA T7連帽T恤展現運動新風格，純粹的黑白配色展露陽光又陽剛的大男孩形象。

adidas Originals再度與碧昂絲品牌IVY PARK合推聯名款，本次帶來耳目一新的「Drip 2」系列，包含多款中性風格運動服裝，結合多元時尚，也突破傳統運動服飾框架。同時碧昂絲也是首位主理運動品牌的黑人女性，透過此聯名系列，雙方攜手向創意與平等致敬。

adidas年度代言人張鈞甯，本回以跳色短髮帥氣現身，穿上秋季芥末黃Urban Transition系列外套，打造獨有個性運動風，展現她不羈的率性街頭態度，為秋日潮流增添新氣。

短髮張鈞甯穿搭adidas Urban Transition系列，展現個性運動風格。圖／adidas提供 嘻哈饒舌男神E.SO瘦子入主PUMA名人堂。圖／PUMA提供 adidas連帽衝鋒衣，3490元。圖／adidas提供 PUMA Ralph Sampson Lo，2780元。圖／PUMA提供

adidas Originals IVY PARK再度攜手天后碧昂絲。圖／adidas Originals提供

(中國時報 吳奕萱)

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