iPhone 12首波23日開賣 周邊配件盡出

iPhone 12第一波（23日）正式開賣，而各種周邊也陸續推出，像針對此次iPhone 12系列因均未含充電頭，而且更改以USB-C to Lightning線材，就連不少新車款中的充電插頭也改此號，相信未來USB-A將漸漸淘汰，因此不少品牌都推出全新充電器或組合，像Moshi將於本月底推出「Qubit迷你USB-C充電器（PD快充18W）」支援PD3.0快速充電，最高可達18W以外，經摺疊後插頭僅如AirPods充電盒般輕巧。

而充電器新選擇有ANKER PowerPort III Nano，訴求為全新iPhone 12充電速度較一般充電器快3倍，體積與原來所附的大小相同，卻擁有USB-C連接埠及提供高達20W的功率等，即日起享早鳥預購價。

另外亞果元素所推出的OMNIA X1 Lightning快速充電組，為全球蘋果MFi認證快速充電組合中最小的20W快充組合，還有OMNIA X3 PD30W快速充電組，為最小的30W充電組，搭配120公分的USB-C to Lightning線材，率先買好充電頭為未來趨勢做好準備。

除此以外，手機少不了的保護殼，CASETiFY今年推出iPhone 12系列手機殼，提供15種歷來最豐富的色彩選擇，同時還有專利qitech的雙層緩震材料設計，保護手機掉落；另Moshi今年也有「SnapTo磁吸功能」系列新品，如Overture磁吸可拆式卡夾型皮套，結合磁吸可拆式卡夾型皮套，以及SnapTo Crossbody Wallet磁吸式斜背三用手機包」，隨時攜帶手機及小物都能一次滿足。

亞果元素的OMNIA X3 PD30W快速充電組，原價1280元，現享新品優惠價購1190元。圖／亞果元素提供 Moshi的Qubit迷你USB-C充電器，可摺疊式插頭設計，如AirPods充電盒般輕巧，690元。圖／Moshi提供

ANKER PowerPort III Nano，可在30分鐘內將iPhone 12充電達50%，限量早鳥優惠價390元起。圖／ANKER提供 Moshi的Altra腕帶保護殼，全新360度可拆式旋轉掛環快扣設計，任意拆卸並可搭配腕帶、可調式掛繩或自有掛繩，1490元起。圖／Moshi提供

（中國時報 石欣蒨）

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