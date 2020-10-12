跟上新潮流 達人教你當Podcaster

今年因新冠疫情影響，大家留在家中的時間越來越長，無疑也讓居家娛樂的商品快速成長，畢竟追劇、看電影、打電動也是會累的，因此Podcast成為躍起的一股新潮流，此次請來2位早就投入其中的3C達人，點子科技總編輯Kisplay和3C部落客林小旭，兩人在2018年開設「科技酷宅」頻道，Podcast的經驗非常豐富，親自解答到底如何成為一個Podcaster最適合不過。

Q1：Podcast怎麼流行起來的？

A：Podcast在台灣可說是今年疫情開始時，因為大家都不能出門，在家若看影片需花時間及專心去觀看，而Podcast相對只有聲音，對於收聽者來說是陪伴，因此新增很多專業職業人員，如空姐等都開始加入，漸漸地關注度也越來越高。

Q2：Podcaster跟YouTuber有什麼不一樣？

A：很多人以為把YouTube那套放在Podcast上錄就好，但其實完全不同，畢竟聲音、情緒僅靠聲音，沒字幕比較難表達，加上有影片時觀眾對聲音的要求沒那麼高，但沒影像時會更專注去聽，所以情緒、字正腔圓都要做得更好，而且用字遣詞、結尾語等都要注意，同時Podcast不能留白，說話的語速及節目流程需更緊湊。

Q3：如果想自製Podcast，要準備什麼？

A：錄音最需要注意環境，避免過多的回音，盡量打造能吸回音的空間，想省錢的話，有人就會在衣服、棉被等圍起來的空間錄音，如果比較有要求，可打造吸音的空間，加上混音器、錄音軟體等協助下，能帶來更佳的效果；其次錄音必備麥克風，建議選擇動圈式的類型，不要使用容易把細微聲音都收進去的電溶式麥克風，畢竟太多環境音、雜音等都會影響收聽，如果用手機錄音，建議使用專業的錄音APP如Audacity等，以方便除氣音、背景音等後製過程。

Q4：對於錄製時的安排有什麼建議？

A：因為Podcast對聲音、內容上的品質有一定的要求，所以劇本編排要提早準備，錄音時避免太多贅詞，可省去不少剪接的後製時間，同時麥克風相對敏感，要避開車聲、垃圾車等吵雜聲音較多的時間錄音，假如錄音環境比較吵雜，可到專業Podcast錄音室去錄製。

Q5：錄製Podcast比較困難或需注意的細節？

A：像「科技酷宅」是以3C為主的頻道，在形容商品外觀是一個考驗，畢竟沒有畫面解釋，只能透過關聯詞去形容，預先想好劇本可避免太多思考的時間，另外在開始時要先找好節目的方向，畢竟數據顯示特定主題的節目，因為沒持續性的話題，所以錄製約8集會結束，加上目前聽眾回饋不多，在台灣大部分約20集會結束，所以不少人開始加上錄製時的側錄影片，以及社群粉絲經營，這樣得到的效果會更好。

Q6：錄製後該怎麼公布自己的Podcast內容呢？

A：現在大家的做法是先上傳到Hosting平台上，產生出RSS後，再把RSS網址提交到想要上架的平台，如Apple、KKBOX、Spotify等台灣人常用的音樂平台都有支援Podcast的播放，但注意有些Hosting平台需要收費，而正好世上最大的Spotify底下Anchor是免費的Hosting，中間可插入廣告去收費，連收聽次數也可營利，而且因為Podcast不像YouTube嚴謹，就算有髒話、同性、兩性等議題，都不會有黃標等影響營利或點閱的狀況，頂多因為政治因素會在國外當地被卡掉而已。

Q7：Podcaster能像YouTuber一樣靠點閱、收聽率來賺錢嗎？

A：Podcast主要講求節目的流暢度之餘，也要保持吸引聽眾的新鮮感，想好題材後，說話時需要有趣味、幽默度，所以做得好的確可以賺錢，像台灣前幾名的Podcaster都靠此來賺錢，不過因為目前沒有回收既定的模式，大多以贊助、廣告置入、收聽次數等營利，加上平台推廣度有待加強，目前可以說最大的困難就是用熱情在做，但相對比YouTube入門更簡單，沒有器材、場地的限制，只要有一支手機就可以錄音，加入門檻也較低，大家不妨試試看。

達人們認為Podcast錄製時，器材是其次，最重要是建立一個能吸回音的空間。圖／石智中攝 三創生活推薦鐵三角AT2020USB+，4980元。圖／三創生活提供 三創生活推薦BLUE SNOWBALL，2990元。圖／三創生活提供

三創生活推薦BLUE YETI，5590元。圖／三創生活提供 三創生活推薦鐵三角ATH PRO5X，2850元。圖／三創生活提供 三創生活推薦鐵三角ATH-M50X，3600元。圖／三創生活提供

台灣最熱門Podcast頻道

台灣通勤第一品牌由2位主持人誠誠及倫倫，以幽默有趣的說話內容，帶來時事、政治、音樂、日常生活的各式各樣主題，不少觀眾都覺得主持人的笑聲才是重點，每集約1小時，的確與節目名稱一樣，是通勤時不錯的陪伴。圖／摘自Spotify 百靈果NEWS主持人Kylie及Ken以輕鬆的手法，把各種生硬的國際大事變得更好理解，加上英文讀念新聞，吸引更多民眾了解國際新聞，像美國大選、大陸與蒙古的關係、北韓議題等，都用比較有趣的方向說明，是增加國際視野的好選擇。圖／摘自Spotify Gooaye股癌今年討論度最高的股市、財經節目，由謝孟恭一人獨挑大梁，以幽默、輕鬆方式說明艱澀的金融投資知識，同時分享海內外時事，節目流程及語速都緊湊明快，適合不愛拖拉、喜歡節奏快速的聽眾。圖／摘自Spotify

《The Real Story》By報導者由台灣獨立媒體報導者所製作，以記者的第一手接觸，把平常走訪工作時遇到的人、事、物，以Podcast說給聽眾知道，到底採訪的幕後、平常看不到的故事是怎麼樣，還有不同的時事、社會、政治新聞議題，內容相當豐富。圖／摘自Spotify 呱吉由台北市議員呱吉本人當主持人，節目內容從新聞、訪談、音樂等內容都有，會特別回應不少社會議題，最近「新資料夾」的系列裡，配上助理采翎幽默地一搭一唱，去聊各種大小新聞或社會熱絡的議題，更吸引不少聽眾。圖／摘自Spotify Kevin英文不難由Kevin在每周三、五，利用約10分鐘左右的時間，以像與朋友聊天的方式，讓聽眾訓練英文的聽力及單詞，會播放一段英文的語音，再去解釋當中的單詞以外，還會分享各種英文的時事內容、發音練習，以及介紹英文諺語等。圖／摘自Spotify

（中國時報 石欣蒨）

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