Tiffany復刻百件大師巨作 林心如喜好傳給女兒
Tiffany & Co.縱橫珠寶界的百年風華，於1956年起受邀擔任品牌副總裁的珠寶大師Jean Schlumberger可謂功不可沒，他創作的珠寶深受賈桂琳、伊麗莎白泰勒、奧黛麗赫本等名女人的喜愛，直到今日仍是藝術等級的巨作。為了向大師致敬，Tiffany復刻上百件、總價逾20億的Jean Schlumberger作品，來台展至28日止，昨（7日）開展首日邀請林心如搶先鑑賞，一見到可愛的噴火龍、石上鳥胸針，更是喜上眉梢、愛不釋手。
Jean Schlumberger是20世紀偉大的藝術家之一，他出身自紡織世家，本身也是一位服裝設計師，與生俱來的時尚品味和獨到創意，讓他的珠寶作品超凡絕美、不落俗套，猶如一件藝術品，他的創作靈感多源自大自然，透過黃金與彩色寶石的完美比例彼此彰顯，將新奇幻想化為妙趣橫生的珠寶。
由於Jean Schlumberger的珠寶作品製作難度很高，耗時費工，數量相當有限，如今Tiffany竟一口氣釋出上百件作品，可說機會十分難得，其中有一款彩色剛玉花朵項鍊，是從Jean Schlumberger的設計草稿中翻找出來，直到今日才打造成珠寶首度面世，更是難能可貴。
彩色剛玉花朵項鍊 首度面世
名人加持的Jean Schlumberger珠寶作品也是矚目焦點，如甘迺迪送給賈桂琳一只Jean Schlumberger設計的紅寶石莓果胸針，如今推出全鑽的復刻版，以及一對沙弗萊石莓果耳環；另有一款賈桂琳的金箔琺瑯手環，也有多款色彩可供選購。
至於林心如最愛的「石上鳥」胸針也有典故，Jean Schlumberger曾將Tiffany紐約旗艦店鎮店之寶128.54克拉黃鑽鑲成「石上鳥」黃鑽胸針，該件作品在1995年於巴黎裝飾藝術博物館展出，自此成為經典，來台展出的百件作品當中，就有7件以不同寶石鑲嵌的「石上鳥」。
自稱是Tiffany超級粉絲的林心如笑說，她在戲劇作品中經常佩戴Tiffany，老公霍建華也常買Tiffany珠寶送她，如今全家都成為Tiffany粉絲。日前她在社群貼出她與女兒佩戴T Smile手鍊的大小手合照，可愛指數破表，「女兒比我還愛Tiffany，吵著要我的大手鍊，只好2條都給她戴！」
（中國時報 陶福媛）
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