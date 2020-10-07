林柏宏神遊希臘 對MIDO手上鏈鏤空表愛不釋手

2016年曾以「六弄咖啡館」獲第53屆金馬獎最佳男配角的林柏宏，今年在以《怪胎》入圍本屆金馬獎最佳男主角，目前仍在上映中的《怪胎》票房已經接近4500萬，而在今日受MIDO美度表邀請，出席Multifort先鋒系列鏤空限量錶活動，為MIDO美度表開啟全新「先鋒」時代。

剛入圍金馬獎最佳男主角的「怪胎型男」林柏宏，出席MIDO美度表活動時以一襲黑色格紋西裝亮相，而金馬入圖當天林柏宏自己也不敢新聞，還是經紀人打來通知，而對於能入圍他表示 :「這次入圍非常感謝整個劇組，也覺得開心和興奮，能與導演廖明毅和欣穎一起入圍是一件非常幸福的事。我希望我的人生能夠不被定義，擺脫原有的框架，就像Multifort先鋒系列鏤空腕錶一樣創新特別並脫穎而出。」

林柏宏入圍金馬後已經開始要如何造型，因最近演出《怪胎》會特別對比較顯眼的顏色有感覺，所以會期待當天金馬紅毯的造型，而手錶當然也是搭重點，在出席MIDO美度表活動時也愛上鏤空腕錶，所以林柏宏對於自己以「空」下未來註解，並表示「空，代表了清空過去的束縛以及規範，重新創造屬於自己的世代，一個演員也很需要把自己放空，才能讓新角色走進自己的內心世界，如同MIDO美度表所打造的全新鏤空腕錶，要讓大家看得更深，也看到更多細節與深度。」

Multifort先鋒系列鏤空999支限量錶首次以鏤空設計，呼應澳洲雪梨港灣大橋結構，完美體現功能與美學的完美平衡，林柏宏表示:「現代的錶款太多樣，我喜歡有故事，甚至是有態度的錶，就像這只Multifort先鋒系列鏤空限量錶。」動力儲存耗盡後，需要由手動旋轉錶冠為機芯上鍊，增添獨一無二錶主與腕錶間的深厚連結。除此之外，腕錶材質為鈦金屬，整體比一般機械錶更為輕巧方便，對於林柏宏而言不論正式會議場合或是工作完想去健身、跑步、跟朋友聚會，都十分適合。

10月起將開始於全省四家MIDO美度表品牌直營店進行巡迴錶展，巡迴首站則選擇在遠百信義A13展期至10月15日，現場除了有刺激的VR虛擬實境裝置讓消費者不用出國就能體驗懸崖跳水，還有吸睛的動態燈箱，拍出彷彿暫在跳水板上的美照，享受久違的異國風情。

入圍金馬影帝 林柏宏以「空」字寫下對未來的最佳註解圖／品牌提供 Ocean Star海洋之星巡迴錶展即日開跑，以VR體驗跳水征服海洋。圖／品牌提供 入圍金馬影帝，林柏宏以「空」字寫下對未來的最佳註解，如同MIDO美度表所打造的全新鏤空腕錶重新創造屬於自己的世代。圖／品牌提供

（中國時報 陶福媛）

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