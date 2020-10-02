寶璣雙陀飛輪 要價逾2000萬巨作登台

有「陀飛輪之父」之稱的寶璣（Breguet）繼去年推出震撼業界的超薄鏤空陀飛輪後，今年再創巔峰，打造一只Classique DoubleTourbillon 5345 “Quai de l’Horloge”鏤空雙陀飛輪腕表，這只表壇大師級巨作即起登台，台灣更是全球巡迴展首站，近2天已有消息靈通的表迷搶先前往台北101品牌專賣店賞表，可見珍稀罕有的程度。

價格不菲的陀飛輪是表迷眼中的夢幻逸品，而能擁有一只寶璣陀飛輪，更是玩賞腕表的最高境界，這只雙陀飛輪要價逾2000萬元，堅持每項零件均為手工裝飾打磨、精雕，底蓋鐫刻「House on the Quai」字樣，並刻有寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）位於巴黎西堤島鐘表堤岸（Quai de l’Horloge）創作時計的工坊大樓。

鏤空機芯的設計讓整顆機芯猶如精緻的雕刻藝術品，讓人一覽無遺，機芯圍繞軸心運行，每12小時旋轉一圈，機芯由2顆獨立的陀飛輪驅動，2顆陀飛輪每1分鐘旋轉1圈，迅速飛轉運行的壯麗景緻，讓人讚嘆。

寶璣鏤空雙陀飛輪腕表的背面刻有寶璣先生位於巴黎的工坊大樓。圖／Breguet提供 寶璣Classique 5345 “Quai de l’Horloge”鏤空雙陀飛輪腕表登台，約2054萬元。圖／Breguet提供

（中國時報 陶福媛）

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