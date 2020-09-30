下半年安卓新機配最新高通S865 粉嫩色系鎖定女性

下半年的新手機還是陸續有來，今年的安卓手機紛紛搭載高通驍龍的S865的5G處理器，更開始針對女性客群而祭出顏色及外型更吸睛的手機，像是三星特別為了星粉推出全新的Galaxy S20 FE 5G高規格輕旗艦機款，相同處理器，但比S20系列更強化多項功能，還有多色選擇更符合消費者需求，另外Sony Xperia 5 II全新5G旗艦手機，不僅搭載該款處理器，更打破品牌手機傳統，以更柔和外型登場，希望吸納更多女性及年輕的消費者。

今年三星全新的Galaxy S20 FE正是品牌為星粉的意見回饋而打造，並向其致敬的Fan Edition旗艦產品，其比S20系列的前置鏡頭更升級，擁有3200萬超高畫素，搭配一鍵拍錄、超清晰夜拍、30X超高倍變焦等功能，而且還強化成6.5吋FHD+ O極限全螢幕、搭載120Hz畫面更新率、4500mAh大電量，更一口氣推出療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅5色選擇，加上相當非常有競爭力的定價2萬3990元，預計將朝整體高階市占率25%邁進。

Sony全新的Xperia 5 II繼續延續品牌Alpha單眼相機技術，更帶來全新MR記憶模式，能夠記錄使用者的拍攝習慣，以及全球首支搭載Cinema Pro的4K HDR 120fps慢動作錄影功能，更為了滿足現今使用者對影音、娛樂等需求，特別把螢幕更新率從60Hz提升至120Hz，搭配240Hz觸控掃描頻率，以及擴大範圍的石墨烯散熱結構，讓手機不再容易過熱，配上全新更柔和、舒適的握感及外型、顏色，期待品牌旗下2支手機10月在安卓旗艦手機市場上能達到35%市占率。

Sony Xperia 5 II全新5G旗艦手機，推出療癒黑、靜謐灰、淨透藍、瑰蜜粉4色選擇，定價2萬9990元，預計下周在台上市，10月15日起與指定電信攜手推出優惠資費方案。圖／Sony提供 Sony Xperia 5 II擁有全新的MR記憶模式、全球首搭載的Cinema Pro 4K HDR 120fps慢動作錄影等功能。圖／Sony提供

三星全新的Galaxy S20 FE一口氣帶來療癒藍、率真綠、浪漫紫、清新白、狂野紅5色，定價2萬3990元，即起開放預購、10月7日起全台指定通路正式上市。圖／三星提供

（中國時報 石欣蒨）

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