黃姵嘉貴氣上身 樂當CEO
台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視頻創新高，片中演出古靈精怪媳婦「奚伊鷗」的黃姵嘉也人氣高漲。她脫下烘焙用白袍，受邀改穿miu miu閃亮感新裝搭配HEARTS ON FIRE頂級珠寶，讓她笑說：「我看起來好有錢！」驚嘆自己宛如公司CEO。
自嘲破台語 靠前輩提點
對黃姵嘉來說，演《婆婆》最難的是抓到喜劇節奏、出口成髒、說台語，她表示：「老實說吧，我台語真的不好。」為此也特別去上台語課，隨著劇情推進還能現場小秀幾句，喜劇節奏在鐘欣凌、許傑輝的幫助下快速上手，雖然在片場偶爾會不小心爆粗口，但下戲後講話絕不帶髒、也沒距離感。
《婆婆》播出後受到許多迴響，問她面對未來穿上婚紗，嫁進婆家的那一天會怎樣？她表示，不敢想像，只希望未來能和睦相處，「但我應該不會跟公婆住。」把話先說在前頭外，但又默默補一句，「畢竟婆婆跟自己愛的是同一個男人，他們也不是真的壞。」如果能讓家庭和睦，她不介意當個乖媳婦。
愛笑的她，其實很容易將輕鬆氣息感染整個工作環境。在鎂光燈之下，她輕盈擺動展現時尚態度，她笑問：「今天的我，你不覺得看起來很霸氣嗎？」然後又俏皮說，「要展現手上的戒指們，又不能擋到項鍊，真的是很不容易。」雖嘴上這麼說，她還是將充滿自信壓制。
珠寶X婚紗 幸福戴著走
美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE與設計師Hayley Paige聯名系列，以經典婚紗為靈感，將婚紗的夢幻轉換成可每天佩戴的隨身珠寶，項鍊層疊混搭、耳環也可混搭，展現屬於自己的個性穿搭。
（中國時報 林欣儀）
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