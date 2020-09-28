黃姵嘉貴氣上身 樂當CEO

台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視頻創新高，片中演出古靈精怪媳婦「奚伊鷗」的黃姵嘉也人氣高漲。她脫下烘焙用白袍，受邀改穿miu miu閃亮感新裝搭配HEARTS ON FIRE頂級珠寶，讓她笑說：「我看起來好有錢！」驚嘆自己宛如公司CEO。

自嘲破台語 靠前輩提點

對黃姵嘉來說，演《婆婆》最難的是抓到喜劇節奏、出口成髒、說台語，她表示：「老實說吧，我台語真的不好。」為此也特別去上台語課，隨著劇情推進還能現場小秀幾句，喜劇節奏在鐘欣凌、許傑輝的幫助下快速上手，雖然在片場偶爾會不小心爆粗口，但下戲後講話絕不帶髒、也沒距離感。

《婆婆》播出後受到許多迴響，問她面對未來穿上婚紗，嫁進婆家的那一天會怎樣？她表示，不敢想像，只希望未來能和睦相處，「但我應該不會跟公婆住。」把話先說在前頭外，但又默默補一句，「畢竟婆婆跟自己愛的是同一個男人，他們也不是真的壞。」如果能讓家庭和睦，她不介意當個乖媳婦。

愛笑的她，其實很容易將輕鬆氣息感染整個工作環境。在鎂光燈之下，她輕盈擺動展現時尚態度，她笑問：「今天的我，你不覺得看起來很霸氣嗎？」然後又俏皮說，「要展現手上的戒指們，又不能擋到項鍊，真的是很不容易。」雖嘴上這麼說，她還是將充滿自信壓制。

珠寶X婚紗 幸福戴著走

美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE與設計師Hayley Paige聯名系列，以經典婚紗為靈感，將婚紗的夢幻轉換成可每天佩戴的隨身珠寶，項鍊層疊混搭、耳環也可混搭，展現屬於自己的個性穿搭。

HEARTS ON FIRE HARLEY XO玫瑰金鑽石耳環小型款式，4萬。圖／HEARTS ON FIRE提供 HEARTS ON FIRE BEHATI玫瑰金鑽石耳環，8萬8000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 黃姵嘉拍照帶有甜美氣息，HEARTS ON FIRE LINKS白K金鑽石項鍊620萬元、BEHATI SAY IT YOUR WAY白K金鑽石戒指（主鑽1ct）77萬8000元，LOVE CODE HEARTBEAT白K金鑽石戒指7萬6000元。攝影／JOJ PHOTO、服裝／miu miu提供

HEARTS ON FIRE BEHATI BEADED白K金鑽石耳環大型款式，8萬6000元。圖／HEARTS ON FIRE提供 HEARTS ON FIRE BEHATI SILHOUETTE白K金鑽石項鍊，8萬。圖／HEARTS ON FIRE提供 HEARTS ON FIRE LOVE CODE HEARTBEAT玫瑰金鑽石戒指，每一只HEARTS ON FIRE X Hayley Paige 聯名珠寶系列作品內側都鑲上一顆粉紅剛玉，7萬6000元。圖／HEARTS ON FIRE提供

（中國時報 林欣儀）

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