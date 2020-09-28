智慧表救獨居意外 Apple Watch功能齊 三星、Garmin可緊急聯絡

獨自生活或單獨在家時，更要防範意外發生，並且能即時發生求救訊息。圖／CFP
獨自生活或單獨在家時，更要防範意外發生，並且能即時發生求救訊息。圖／CFP

根據衛服部統計，國內因跌倒、火災煙霧意外致死人數占了各類事故傷害死亡總人數中的23％，加上獨居者越來越多，居家意外已不再僅是長者需要關心的議題；近年智慧手表除了是時尚單品，也可以成為救人一命的關鍵，而科技發達，不少多智慧型手機和腕表具有跌倒偵測、心律監控、緊急通報等功能，都是居家保命的幫手。

偵測跌倒、血氧、心律

目前市面上，包括Apple Watch Series 4之後的表款、三星的Galaxy Watch3及Watch Active2、Garmin多款智慧表，都有緊急通報的功能；但健康、安全功能最齊全的，還是Apple Watch，長按側按鈕可發出通知給緊急聯絡人並叫救護車，還具有跌倒偵測功能，若使用者跌地1分鐘內未回復、站起時，即會自動作出SOS緊急服務以外，另有心率監測功能，像當靜止行動已達10分鐘時，但手表偵測到比預設的心律過高或過低時，系統即發出通知，提醒使用者關注個人心臟問題，及早進行就醫。

而在特定國家或地區，甚至開放Apple Watch的心律不整通知功能，隨時偵測有無心房顫動的問題，不少使用者因為Appe Watch而及早就醫救回一命，當然少不了還有ECG心電圖及全新加入的血氧功能。以上功能在台灣都屬於衛福部管控的範圍，因應消費大眾的期望，衛福部已開放蘋果ECG APP取得輸入許可證，也意味著新一代Apple Watch可望在台開放相關功能，消費者不必再大費周章買國外版，再解鎖功能了。

緊急聯絡家人 叫救護車

至於三星今年推出的Galaxy Watch3，除擁有血氧飽和度偵測以外，另外新增了跌倒偵測功能，當系統偵測到可能跌倒的意外時，將立即詢問用戶是否需傳送SOS訊息給最多4位預先指定的聯絡人，確保能及時獲得協助，如在清醒狀況下遇到危險，也能透過連擊3次首頁按鍵，即能觸發撥打求救電話及傳送訊息給緊急聯絡人，而且Galaxy Watch Active2也將於近日釋出軟體更新，增加全新健康、通訊與串聯功能，只要通過更新即享最新功能。

Garmin向來擁有運動愛好者的主客群，因此很早就已經將血氧、心律等功能加入智慧手表中，而其同時也有安全與追蹤功能，當遇上危險或手表偵測到事故發生時，援助通知及事故偵測功能，就會將使用者即時位置發送給緊急聯絡人，新上市的forerunner745、venu及vivoactive系列都擁有此功能。

GPS定位防失智老人防走

除了各大牌，還有另一品牌Osmile，同樣也打造了GPS失智老人防走失定位手表，除了4G通話，還支援語音通話、視頻通話，就連Line來電顯示、訊息與聊天和貼圖傳送都可一表完成，另外還有GPS精準定位及軌跡追蹤，加上遠程拍照、監聽，以觀察環境協助追蹤定位，以及心率和壓力觀察、一鍵SOS緊急求助、跌倒求救功能，同時可讓多位家人關心使用者目前狀況，目前提供台灣大用戶每月129元的月租費用方案，是另類智慧手表好選擇。

Apple Watch Series 4後的機型都可使用Family Set Up家人共享設定，掌握對方位置，有狀況可第一時間收到通知。圖／蘋果官網
Apple Watch Series 4後的機型都可使用Family Set Up家人共享設定，掌握對方位置，有狀況可第一時間收到通知。圖／蘋果官網
Apple Watch Series 6加入了血氧濃度偵測功能，可在爬山、登高時偵測攀爬高度及個人血氧濃度變化。圖／蘋果官網
Apple Watch Series 6加入了血氧濃度偵測功能，可在爬山、登高時偵測攀爬高度及個人血氧濃度變化。圖／蘋果官網

全新Apple Watch Series 6定價1萬2900元起；Apple Watch SE定價8900元起。圖／翻攝直播畫面
全新Apple Watch Series 6定價1萬2900元起；Apple Watch SE定價8900元起。圖／翻攝直播畫面
Osmile GPS失智老人防走失定位手表，4999元起。圖／Osmile官網
Osmile GPS失智老人防走失定位手表，4999元起。圖／Osmile官網
Garmin多款智慧手表擁有安全與追蹤功能，遇危險或手表偵測到事故發生時，援助通知及事故偵測功能，就會將即時位置發送給緊急聯絡人；forerunner745，1萬6990元。圖／Garmin提供
Garmin多款智慧手表擁有安全與追蹤功能，遇危險或手表偵測到事故發生時，援助通知及事故偵測功能，就會將即時位置發送給緊急聯絡人；forerunner745，1萬6990元。圖／Garmin提供
三星Galaxy Watch3新增了跌倒偵測功能，當系統偵測到可能跌倒的意外時，將立即詢問用戶是否需傳送SOS訊息給最多4位預先指定的聯絡人，Galaxy Watch Active2透過更新後也能使用。圖／三星提供
三星Galaxy Watch3新增了跌倒偵測功能，當系統偵測到可能跌倒的意外時，將立即詢問用戶是否需傳送SOS訊息給最多4位預先指定的聯絡人，Galaxy Watch Active2透過更新後也能使用。圖／三星提供
三星Galaxy Watch Active2 44mm鋁製版本，冰川銀，1萬500元。圖／三星提供
三星Galaxy Watch Active2 44mm鋁製版本，冰川銀，1萬500元。圖／三星提供
三星Galaxy Watch3 LTE版 41mm不鏽鋼材質，星霧金，1萬5500元。圖／三星提供
三星Galaxy Watch3 LTE版 41mm不鏽鋼材質，星霧金，1萬5500元。圖／三星提供

（中國時報 石欣蒨）

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