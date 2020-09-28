智慧表救獨居意外 Apple Watch功能齊 三星、Garmin可緊急聯絡

根據衛服部統計，國內因跌倒、火災煙霧意外致死人數占了各類事故傷害死亡總人數中的23％，加上獨居者越來越多，居家意外已不再僅是長者需要關心的議題；近年智慧手表除了是時尚單品，也可以成為救人一命的關鍵，而科技發達，不少多智慧型手機和腕表具有跌倒偵測、心律監控、緊急通報等功能，都是居家保命的幫手。

偵測跌倒、血氧、心律

目前市面上，包括Apple Watch Series 4之後的表款、三星的Galaxy Watch3及Watch Active2、Garmin多款智慧表，都有緊急通報的功能；但健康、安全功能最齊全的，還是Apple Watch，長按側按鈕可發出通知給緊急聯絡人並叫救護車，還具有跌倒偵測功能，若使用者跌地1分鐘內未回復、站起時，即會自動作出SOS緊急服務以外，另有心率監測功能，像當靜止行動已達10分鐘時，但手表偵測到比預設的心律過高或過低時，系統即發出通知，提醒使用者關注個人心臟問題，及早進行就醫。

而在特定國家或地區，甚至開放Apple Watch的心律不整通知功能，隨時偵測有無心房顫動的問題，不少使用者因為Appe Watch而及早就醫救回一命，當然少不了還有ECG心電圖及全新加入的血氧功能。以上功能在台灣都屬於衛福部管控的範圍，因應消費大眾的期望，衛福部已開放蘋果ECG APP取得輸入許可證，也意味著新一代Apple Watch可望在台開放相關功能，消費者不必再大費周章買國外版，再解鎖功能了。

緊急聯絡家人 叫救護車

至於三星今年推出的Galaxy Watch3，除擁有血氧飽和度偵測以外，另外新增了跌倒偵測功能，當系統偵測到可能跌倒的意外時，將立即詢問用戶是否需傳送SOS訊息給最多4位預先指定的聯絡人，確保能及時獲得協助，如在清醒狀況下遇到危險，也能透過連擊3次首頁按鍵，即能觸發撥打求救電話及傳送訊息給緊急聯絡人，而且Galaxy Watch Active2也將於近日釋出軟體更新，增加全新健康、通訊與串聯功能，只要通過更新即享最新功能。

Garmin向來擁有運動愛好者的主客群，因此很早就已經將血氧、心律等功能加入智慧手表中，而其同時也有安全與追蹤功能，當遇上危險或手表偵測到事故發生時，援助通知及事故偵測功能，就會將使用者即時位置發送給緊急聯絡人，新上市的forerunner745、venu及vivoactive系列都擁有此功能。

GPS定位防失智老人防走

除了各大牌，還有另一品牌Osmile，同樣也打造了GPS失智老人防走失定位手表，除了4G通話，還支援語音通話、視頻通話，就連Line來電顯示、訊息與聊天和貼圖傳送都可一表完成，另外還有GPS精準定位及軌跡追蹤，加上遠程拍照、監聽，以觀察環境協助追蹤定位，以及心率和壓力觀察、一鍵SOS緊急求助、跌倒求救功能，同時可讓多位家人關心使用者目前狀況，目前提供台灣大用戶每月129元的月租費用方案，是另類智慧手表好選擇。

Apple Watch Series 4後的機型都可使用Family Set Up家人共享設定，掌握對方位置，有狀況可第一時間收到通知。圖／蘋果官網 Apple Watch Series 6加入了血氧濃度偵測功能，可在爬山、登高時偵測攀爬高度及個人血氧濃度變化。圖／蘋果官網

全新Apple Watch Series 6定價1萬2900元起；Apple Watch SE定價8900元起。圖／翻攝直播畫面 Osmile GPS失智老人防走失定位手表，4999元起。圖／Osmile官網 Garmin多款智慧手表擁有安全與追蹤功能，遇危險或手表偵測到事故發生時，援助通知及事故偵測功能，就會將即時位置發送給緊急聯絡人；forerunner745，1萬6990元。圖／Garmin提供

三星Galaxy Watch3新增了跌倒偵測功能，當系統偵測到可能跌倒的意外時，將立即詢問用戶是否需傳送SOS訊息給最多4位預先指定的聯絡人，Galaxy Watch Active2透過更新後也能使用。圖／三星提供

三星Galaxy Watch Active2 44mm鋁製版本，冰川銀，1萬500元。圖／三星提供 三星Galaxy Watch3 LTE版 41mm不鏽鋼材質，星霧金，1萬5500元。圖／三星提供

（中國時報 石欣蒨）

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