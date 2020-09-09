De Beers愛地球 Janet站台力挺永續時尚

Janet謝怡芬出席De Beers珠寶展，佩戴要價近1.5億的鑽石戒指。圖／羅永銘攝
Janet謝怡芬出席De Beers珠寶展，佩戴要價近1.5億的鑽石戒指。圖／羅永銘攝

De Beers「Nature’s Origins」珠寶展逾15億珠寶於台北101閃耀登場，展出近70件源自4大鑽石產區的珠寶作品，其中最受矚目的是一顆要價近1.5億的祖母綠鑽石戒指，品牌並宣示推動大象保育與復育環境的公益活動，邀請Janet謝怡芬擔任開幕嘉賓力挺，珠寶展即起展至10月11日止。

1.5億祖母綠鑽戒超吸睛

Janet佩戴這枚近1.5億的鑽石戒指笑說，她與老公GEORGE曾約定送禮物的金額不能超過她的年齡，今年她40歲，就只能買40美金的禮物，「如果他要送這顆鑽戒給我，我得活到1.5億歲才行！」說完，自己也忍不住大笑。

謝怡芬認為，送鑽石是表達愛意最好的方式，尤其老公低調害羞，曾在兩人交往時丟給她一個盒子，很酷地說「送妳」，打開一看才知道是鑽石，老公嘴裡不說，但從中就可知道他的愛意。而她也曾買黃鑽耳環送媽媽，媽媽收到禮物時感動暴哭，從中感受到女兒的愛。

De Beers鑽石來自4大鑽石產區，包括波札那、南非、納米比亞和加拿大等，不同產區的鑽石原礦都不相同，如來自加拿大冰原的鑽石原礦表面彷彿有一層冰霜，十分唯美；來自納米比亞奧蘭治河的鑽石原礦因歷經河水的沖刷，外觀光滑純淨，但不論是來自何處的鑽石，最後都必須通過De Beers的嚴選標準，只有高淨度與完美切割的鑽石才能被挑中製成珠寶作品。

Janet謝怡芬出席De Beers珠寶展，佩戴要價近1.5億的鑽石戒指。圖／羅永銘攝
Janet謝怡芬出席De Beers珠寶展，佩戴要價近1.5億的鑽石戒指。圖／羅永銘攝

公益活動贊助保育大象

除了珠寶展，De Beers也宣示愛地球的「鑽石之路」計畫，每開採一公頃的鑽石礦產，就著手6公頃的生態環境綠化。此外還贊助保育大象的「Moving Giants」公益活動，由於南非自然保育區的象群數量已經飽和，必須將200頭大象遷往莫三比克，一年下來象群數量成長1成，增加了20頭小象。

De Beers珠寶展上最貴的DB Classic頂級珠寶祖母綠式切割鑽石戒指，15.28克拉，約1億4620萬元。圖／De Beers提供
De Beers珠寶展上最貴的DB Classic頂級珠寶祖母綠式切割鑽石戒指，15.28克拉，約1億4620萬元。圖／De Beers提供
De Beesr Vulcan頂級珠寶鑽石戒指，615萬元。圖／De Beers提供
De Beesr Vulcan頂級珠寶鑽石戒指，615萬元。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic頂級珠寶梨形鑽石戒指，主石10.16克拉，約8105萬元。圖／De Beers提供
De Beers DB Classic頂級珠寶梨形鑽石戒指，主石10.16克拉，約8105萬元。圖／De Beers提供
De Beers Aura頂級珠寶枕形切割黃鑽戒指，主石4.79克拉，約665萬元。圖／De Beers提供
De Beers Aura頂級珠寶枕形切割黃鑽戒指，主石4.79克拉，約665萬元。圖／De Beers提供
De Beers Soothing Lotus 頂級珠寶鑽石耳環，695萬元。圖／De Beers提供
De Beers Soothing Lotus 頂級珠寶鑽石耳環，695萬元。圖／De Beers提供
De Beers Soothing Lotus 頂級珠寶鑽石項鍊，主鑽為6.06克拉梨形鑽石，4300萬元。圖／De Beers提供
De Beers Soothing Lotus 頂級珠寶鑽石項鍊，主鑽為6.06克拉梨形鑽石，4300萬元。圖／De Beers提供

(中國時報 陶福媛)

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