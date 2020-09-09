De Beers愛地球 Janet站台力挺永續時尚
De Beers「Nature’s Origins」珠寶展逾15億珠寶於台北101閃耀登場，展出近70件源自4大鑽石產區的珠寶作品，其中最受矚目的是一顆要價近1.5億的祖母綠鑽石戒指，品牌並宣示推動大象保育與復育環境的公益活動，邀請Janet謝怡芬擔任開幕嘉賓力挺，珠寶展即起展至10月11日止。
1.5億祖母綠鑽戒超吸睛
Janet佩戴這枚近1.5億的鑽石戒指笑說，她與老公GEORGE曾約定送禮物的金額不能超過她的年齡，今年她40歲，就只能買40美金的禮物，「如果他要送這顆鑽戒給我，我得活到1.5億歲才行！」說完，自己也忍不住大笑。
謝怡芬認為，送鑽石是表達愛意最好的方式，尤其老公低調害羞，曾在兩人交往時丟給她一個盒子，很酷地說「送妳」，打開一看才知道是鑽石，老公嘴裡不說，但從中就可知道他的愛意。而她也曾買黃鑽耳環送媽媽，媽媽收到禮物時感動暴哭，從中感受到女兒的愛。
De Beers鑽石來自4大鑽石產區，包括波札那、南非、納米比亞和加拿大等，不同產區的鑽石原礦都不相同，如來自加拿大冰原的鑽石原礦表面彷彿有一層冰霜，十分唯美；來自納米比亞奧蘭治河的鑽石原礦因歷經河水的沖刷，外觀光滑純淨，但不論是來自何處的鑽石，最後都必須通過De Beers的嚴選標準，只有高淨度與完美切割的鑽石才能被挑中製成珠寶作品。
公益活動贊助保育大象
除了珠寶展，De Beers也宣示愛地球的「鑽石之路」計畫，每開採一公頃的鑽石礦產，就著手6公頃的生態環境綠化。此外還贊助保育大象的「Moving Giants」公益活動，由於南非自然保育區的象群數量已經飽和，必須將200頭大象遷往莫三比克，一年下來象群數量成長1成，增加了20頭小象。
(中國時報 陶福媛)
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