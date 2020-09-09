De Beers愛地球 Janet站台力挺永續時尚

1.5億祖母綠鑽戒超吸睛

Janet佩戴這枚近1.5億的鑽石戒指笑說，她與老公GEORGE曾約定送禮物的金額不能超過她的年齡，今年她40歲，就只能買40美金的禮物，「如果他要送這顆鑽戒給我，我得活到1.5億歲才行！」說完，自己也忍不住大笑。

謝怡芬認為，送鑽石是表達愛意最好的方式，尤其老公低調害羞，曾在兩人交往時丟給她一個盒子，很酷地說「送妳」，打開一看才知道是鑽石，老公嘴裡不說，但從中就可知道他的愛意。而她也曾買黃鑽耳環送媽媽，媽媽收到禮物時感動暴哭，從中感受到女兒的愛。

De Beers鑽石來自4大鑽石產區，包括波札那、南非、納米比亞和加拿大等，不同產區的鑽石原礦都不相同，如來自加拿大冰原的鑽石原礦表面彷彿有一層冰霜，十分唯美；來自納米比亞奧蘭治河的鑽石原礦因歷經河水的沖刷，外觀光滑純淨，但不論是來自何處的鑽石，最後都必須通過De Beers的嚴選標準，只有高淨度與完美切割的鑽石才能被挑中製成珠寶作品。