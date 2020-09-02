台北101辦秀寵客 麗晶之夜端3.4億元珠寶供鑑賞

9月起進入百貨年度最大的周年慶檔期，精品百貨率先開跑，麗晶精品昨（1日）舉辦麗晶之夜，邀百對資深VIP歡慶30周年，鑑賞逾3.4億元珠寶；台北101 9月10日至10月11日展開「華麗時尚周」，首次聯手逾30家信用卡全館同享滿5000送500，門檻較去年滿萬送千低，指定國際珠寶╱精品滿5萬送3500，聯名卡友滿200萬最高享18％回饋，高低門檻都有，廣吸M型客群。

台北101 華麗時尚周

台北101 7月有國際級珠寶腕表展，相關業績較去年增4成、8月攀升至翻倍，顯出報復性消費的力道。台北101商場事業處營運長朱麗文表示，年消費101萬元的尊榮會員大多是企業主、董娘，其中4成是男性，消費實力堅強，預估周年慶目標成長2、3％，盼下半年本地客業績雙位數成長，彌補觀光客減少的空缺。

為了讓VIP不用出國就能看秀，台北101把國際時裝周「Showroom」體驗帶入周年慶，全館包含Salvatore Ferragamo、Burberry等22個品牌、邀500位超級VIP參加逾25場秋冬鑑賞會。21日起還延伸舉辦「2020愛你愛你Showroom 101」專屬雙人周年照攝影活動，採網路預約報名，一組2020元，加贈可抵用館內消費的500元電子禮券，詳見https://lihi1.com/wJ0Nv。

麗晶精品 三十而麗

適逢晶華酒店30周年，麗晶精品以「三十而麗-人生菁華，盡在晶華」為主題邀請百對跟飯店有深厚情感的VIP出席；董事長潘思亮頒發感謝獎給30年前於飯店辦滿月酒的資深VIP，且身兼DJ，從上百位曾入住飯店的國際貴賓中，選播麥可傑克森、瑪麗亞凱莉、Lady Gaga、三大男高等巨星的歌曲。

今年晚宴由連續3年摘下米其林一星及4度入選聖佩黎洛亞洲50大最佳餐廳的主廚林泉Richie Lin掌杓，以30種台灣蔬菜製作沙拉歡慶30周年；且展演TOD’S、ETRO等12家秋冬時尚秀，和BVLGARI、BOUCHERON、MIKIMOTO、CHAUMET、HARRY WINSTON等5家頂級珠寶。昨起至13日同步展開「黃金周購物禮遇」，最高可享10％以上高額贈禮，董事總經理吳偉正表示，VlP以董娘居多，1至8月業績較去年增15％，看好13天活動業績可較去年5億元成長15至20％，目標破6億元。