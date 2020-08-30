香奈兒（CHANEL）珠寶展即起登台，總共展出104件、要價逾12億的珠寶，其中以復刻1932年香奈兒女士（Coco Chanel）首度跨足珠寶創作的37件珠寶作品最受矚目，當年正逢經濟大蕭條，工廠倒閉、失業率攀升，全球籠罩在絕望的氛圍當中，香奈兒女士卻逆勢操作與珠寶商合作創作「Bijoux de Diamants」珠寶，並在當年成功推升珠寶商的股價，呼應當前全球的經濟現況，猶如上了一堂「珠寶經濟學」。

鑽石能展現最大價值

香奈兒女士不僅是服裝珠寶設計師，且是位有遠見的經濟趨勢專家，在景氣繁榮之際，她掀起假珠寶（Costume Jewelry）的流行風潮，引得貴婦名媛以爭相佩戴假珠寶為時尚；但在經濟大蕭條時，她反倒選擇以珍稀高價的鑽石設計珠寶，她說：「我之所以會選擇鑽石，是因為它體積小，但卻能展現最大的價值！」

復刻香奈兒女士於1932年的Comete開放式項鍊，女人可以自行披掛項鍊，不需勞煩他人協助，有「解放女人」的代表意義。圖／CHANEL提供 香奈兒復刻1932年的Soleil太陽胸針。圖／CHANEL提供 香奈兒復刻1932年的Comete胸針。圖／CHANEL提供

香奈兒復刻1932年的Etoile Filante珠寶腕表。圖／CHANEL提供 復刻1932年的Constellation項鍊，鑽石排列成不對稱的北斗七星，風格前衛。圖／CHANEL提供 香奈兒復刻1932年的Etoile Filante手環。圖／CHANEL提供

香奈兒女士所說的「價值」，正是經濟景氣低迷時最被重視的議題，經濟愈是困頓，愈能彰顯鑽石珠寶的真正價值。呼應當前經濟景氣混沌不明，股價、房價、金價齊漲，一向保值的珠寶，無疑是此時最佳的投資理財工具。

解放女人為設計理念

來台展出的37件「Bijoux de Diamants」復刻系列珠寶，設計融入香奈兒女士最愛的彗星、山茶花、緞帶等時尚元素，且不忘以「解放女人」為設計理念，其中以開放式無鎖扣的彗星項鍊最具代表性，女人可以自行把項鍊披掛在粉頸上，再也不需勞煩他人的協助，全系列復刻珠寶皆可接受客製化訂製，唯獨彗星項鍊需忠於原作，藉此向香奈兒女士致敬。

此外，香奈兒珠寶展也展出歷年來最具代表性的珠寶作品，包括廣受台灣VIP喜愛的2013年「Sous le Signe du Lion」雄獅系列珠寶、2018年以烏木屏風為靈感的「Coromandel」系列珠寶、2019年的「1.5-1 Camelia．5 Allures」山茶花系列珠寶等。（中國時報 陶福媛）

香奈兒復刻1932年的Etoile Filante開放式項鍊，融入高訂服流蘇的流行元素。圖／CHANEL提供 香奈兒復刻1932年的Comete胸針。圖／CHANEL提供

香奈兒復刻1932年的Harmonie手環，融入黑白對比、亮霧呼應的時尚元素。圖／CHANEL提供 香奈兒復刻1932年的Plume羽毛胸針，可拆卸式設計，有3種佩戴方式。圖／CHANEL提供

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