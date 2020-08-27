三星Note20優先到手 頂規4小時完銷

三星全新旗艦Galaxy Note20系列昨（26日）開放預購民眾優先取貨，早上10時即有大批粉絲排隊等待，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，品牌在7月市占率及銷售率都創下自2013年以來最高紀錄，「此次Galaxy Note20系列預購再次超出預期，特別是頂規的Note20 Ultra 512GB版本，開售4小時內完銷，後續再增加3次預購量仍供不應求，從預購至今已較預估增加10%成長，期待今年底Galaxy Note20系列可破20%成長。」

邊排邊玩 抽30萬元好禮

為了回饋消費者，台灣三星在三星微風南山旗艦館推出優先取貨活動，不僅讓前百名消費者可優先取機，更特別打造「尊爵星派對」，讓排隊民眾能邊感受Galaxy Note20 5G咖啡拉花體驗，邊玩、邊吃、邊等待取機，更加碼祭出近30萬元的抽獎活動，讓消費者取機的同時，還能抽50吋4K電視、平板及智慧手表等獎項，有民眾自前晚0時開始在館外排隊搶好禮，排首位的林先生表示，從Galaxy Note3開始使用三星產品，此次升級購買全新Galaxy Note20系列，「本來每年都會幫越南的工作同仁購買最少3支Note系列手機，因為這系列最好用的就是能夠隨時隨地利用S Pen手寫記錄大小事。」

主攻年輕族群 新色熱賣

Galaxy Note20系列銷售仍以高規機型為主，陳啟蒙透露原本預計Note20 Ultra占比為60%，但現已提高至70%，512GB版本更占15%，民眾都偏好新色為主，像Ultra的星霧金占近50%的銷量，而Note20的星霧綠也占35%，對於目前主攻年輕族群因追求新鮮感的需求相當符合，「通路、行銷及完整的產品生態圈的提升，都是今年我們在市占及銷售創新高的原因，未來三星也會繼續努力，更會打造集家電及手機合一的體驗店，為消費者帶來更完整的服務。」

沒搶到預購優惠的消費者也別失望，三星自28日至10月31日推出於全通路購買Galaxy Note20 5G旗艦系列手機並上網完成登錄，即可獲得開賣禮JBL真無線藍牙耳機，另可享YouTube Premium免費試用4個月、開通Samsung Pay悠遊卡再送7-11虛擬商品卡150元優惠，而28日至9月30日前，於全台三星智慧館購買Galaxy Note20 5G旗艦系列，還可加碼獲得指定機型舊換新優惠、原廠指定配件購物金、登錄送免費延長保固1年等多項好康。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙（左）與首位取得Galaxy Note20系列新機的林先生合影。圖／盧禕祺攝 三星26日早上10時於三星微風南山旗艦館推出全新旗艦新機Galaxy Note20系列的優先取貨活動。圖／盧禕祺攝

(中國時報 石欣蒨)

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