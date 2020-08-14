三星5G新機皇Note20 8／17預購

三星上周才舉行全新Galaxy Note20系列全球發表會，昨（13日）在台公布下周一（17日）開放預購、28日上市的計畫，可見三星對台灣市場的重視。而此次商品主打工作、娛樂隨時隨地都能無縫切換的需求，加上呼應台灣剛推出5G服務，因此只推出5G版本，並表示目前仍是5G的教育時期，預計下半年品牌在5G的滲透率將有機會突破10%，明年將有機會突破35%以上。

S Pen 語音同步筆記

Galaxy Note系列自推出以來，在台銷售累積已近320萬支，而此次除了5G版本升級外，S Pen也進階成遠端遙控3.0，還有全新筆記總管及語音同步筆記等功能，17日中午12時起至24日晚上11時59分期間，預購上網登錄即送Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，搭配在全新的專業影片模式下使用，以其作為專業麥克風為影片收音，即可錄下一段段全新的影片創作。

另於指定通路預購更享26日起的優先領貨權，以及首3日限量線上排隊禮，最高2000元郵政禮券、指定原廠配件購物金3000元等優惠，而指定機型更享舊換新最高現折1萬5000元優惠，於26日當天參與微風南山旗艦體驗館首日預購取機排隊活動，再抽三星50型4K UHD電視、Galaxy Tab S5e及Galaxy Watch Active2等總價值近30萬限量好禮。

預購三星全新的Galaxy Note20系列，上網登錄即送Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，搭配全新的專業影片模式更實用。圖／三星提供

（中國時報 石欣蒨）

延伸閱讀

LG蛋糕機亮眼好拍 Pixel 4a高CP值攝影強大

Galaxy Note20 工作娛樂無縫切換

谷歌發表5G手機 低價搶市