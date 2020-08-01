父親節看我表現！ 各家腕表品牌推薦父親節好禮

腕表，既是男人的珠寶，也是男人的玩具。父親節即將到來，各家腕表品牌推薦父親節好禮，有要價破百萬元的頂級複雜功能腕表，也有針對熱愛潛水、航海等海洋運動設計的潛水表，熱愛球類運動、喜歡玩車的爸爸，也有計時碼表與賽車表可供選擇。

宇舶表 宇舶表在父親節主打旗下最受歡迎的Spirit of Big Bang MECA-10腕表，搭載品牌最引以為傲的超長10日動力Meca-10自製機芯，潮流時尚的酒桶造型表殼，更添品味，該系列總共有鈦金屬、黑色陶瓷與皇金3種款式，搭配橡膠表帶，再度重申宇舶是第一個以貴金屬表殼搭配橡膠表帶的前衛腕表品牌。皇金款137萬1000元。 崑崙表 頂級奢華版限量10只 崑崙表（CORUM）推出頂級奢華版LAB 02腕表，搭載歷時兩年研發的CO 300自製機芯，具備飛行陀飛輪、動力儲存、雙位數日期顯示等功能，是品牌克服技術上的困難而打造的年度鉅作，限量10只，並提供玩家客製化服務，有玫瑰金和白金可選，也可挑選表盤材質、彩色寶石並融入喜愛的裝飾。

崑崙表推出頂級奢華版LAB 02陀飛輪腕表，636萬元。圖／CORUM提供 宇舶表十日動力儲存的Spirit of Big Bang MECA-10腕表，皇金表殼搭橡膠表帶，137萬1000元。圖／HUBLOT提供

PIAGET 孔雀綠面盤全球限量

伯爵（PIAGET）於父親節前夕推薦Polo系列孔雀綠面盤精鋼自動上鍊腕表，全球限量888只，獨特的孔雀綠濃郁色調表盤，讓人聯想到極光千變萬化的迷離色調，未上市就吸引表迷上門詢問，今年新款表在細節鍍上玫瑰金，對比色調讓表盤色澤更加顯眼，即日起至8月底購買再加贈一對品牌特製威士忌酒杯。

父親節檔期各家腕表品牌推薦好禮，讓老爸有派頭又很體面。圖／PIAGET提供 父親節檔期各家腕表品牌推薦好禮，讓老爸有派頭又很體面。圖／PIAGET提供

寶齊萊 馬利龍飛返計時功能強

寶齊萊（Carl F.Bucherer）在父親節主打馬利龍飛返計時碼表（Manero Flyback），搭載精確準時的CFB 1970自動上鍊機芯，動力儲存達42小時，飛返計時功能卓越，佩戴者只需輕按計時按鈕，計時指針便可瞬間歸零，並自動開始另一個計時程式，適合生活步調忙碌、熱愛運動的父親。

腕表是男人的珠寶，也是男人的玩具，寶齊萊在父親節主打馬利龍飛返計時碼表，時尚有型。圖／Carl F.Bucherer提供 寶齊萊在父親節主打馬利龍飛返計時碼表，鋼帶款22萬元。圖／Carl F.Bucherer提供

寶格麗 最薄三問表奢華升級

寶格麗（BVLGARI）製表工藝大幅領先超前同業，接連打破5項超薄表的世界紀錄，其中在去年打破最薄三問表紀錄的Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問表更具代表性，同時展現品牌在高複雜功能腕表的製表專業，以及超薄表的精湛工藝。 今年Octo Finissimo Minute Repeater三問表推出玫瑰金表款，奢華升級，搭載自製超薄機械三問手動上鍊機芯BVL362，厚度僅6.9mm，值得推薦收藏。

Harry Winston 4顆陀飛輪似珠寶箱

Harry Winston每年登場的史詩陀飛輪向來表壇引頸期盼的焦點，繼單軸、雙軸、三軸陀飛輪之後，全新登場的史詩陀飛輪Histoirede Tourbillon 10號腕表，更一口氣搭載4顆陀飛輪的史詩巨作，外觀如一個珠寶箱，表蓋採用箱型透明藍寶石水晶玻璃，4顆陀飛輪運轉的盛況更是一覽無遺。

海瑞溫斯頓史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon 10號腕表，限量10只，大約2600萬元。圖／Harry Winston提供 寶格麗Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問表，582萬元。圖／BVLGARI提供

SEIKO 水月恬靜美景重現

對哈日族的父親來說，融入日本美學的SEIKO Presage有田燒白瓷「水月」腕表，是不錯的選擇，SEIKO腕表以簡約、精準和高品質著稱，新款有田燒白瓷面「水月」限量表，是以倒映在水面上的月亮為主題，有田燒白瓷獨特白裡透青的色調，完美重現恬靜的「水月」美景，搭載6R27機芯，台灣限量50只。

SEIKO Presage有田燒白瓷「水月」腕表，台灣限量50只，6萬6000元。圖／SEIKO提供

萬寶龍 世界地圖表盤胸懷世界

有著「胸懷世界」意義的萬寶龍（Montblanc）推薦明星傳承系列世界時區腕表，特色是世界地圖表盤，以此頌讚父親的偉大，別具意義，表冠鑲嵌萬寶龍六角白星標誌，搭配義大利佛羅倫斯Pelletteria皮革工坊製作的暈染鱷魚皮表帶，更添奢華。

OMEGA 融入船隊時尚元素

歐米茄與航海運動有著緊密的關係，去年品牌與常勝軍ALINGHI帆船隊結盟，隨及在今年推出聯名表款超霸月之暗面ALINGHI腕表，將船隊的時尚元素融入其中，包括霸氣的黑底飾以紅色圓圈，雙體船的船身以碳纖維打造，碳纖維的蜂巢飾紋也出現在表身上，更添質感。

萬寶龍明星傳承系列世界時區腕表，22萬4800元。圖／Montblanc提供 歐米茄推薦品牌與ALINGHI帆船隊合作的超霸月之暗面ALINGHI腕表，35萬3300元。圖／OMEGA提供

域峰表 潛水表造型醒目功能實用

域峰表（Favre-Leuba）在父親節推薦Deep Blue潛水腕表，承襲品牌熱愛冒險的DNA，枕型表殼可舒適貼合手腕，醒目的造型配色與簡單實用功能，精選淺海藍面盤增加腕表的識別度，呼應豔陽下的藍天與大海，可以配合造型與場合自行更換不同質材的表帶，深受消費者的喜愛。

MIDO 海軍藍潛水表雙時區實用

潛水表當道，而標榜高CP值的MIDO潛水表更是首選。今年MIDO主打Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表，配備高度實用性的雙時區功能，緞面絲光打磨的表盤搭配海軍藍陶瓷表圈，呼應海洋時尚，並採用雙面防眩處理的藍寶石水晶玻璃鏡面，搭載旋入式底蓋和表冠，防水深度達200米，是熱愛水上運動的老爸，上天下海的不二之選。

CHOPARD 骨董車賽聯名款限量賣

蕭邦（Chopard）為體恤日夜辛勞的父親獻上全新Mille Miglia GTS Azzurro腕表，是品牌與Mille Miglia骨董車賽合作的聯名表，該賽事在車壇有「世上最美麗的車賽」之稱，因此聯名表的設計也融入美感與品味，副表盤的設計從骨董車儀表盤汲取靈感，表冠飾以方向盤圖案，表底蓋刻有賽事銘文，精鋼款限量750只。

愛馬仕 鈦金獨特融入經典橘

愛馬仕在父親節檔期推薦Slim d’Hermes鈦金屬腕表，以獨特的美學詮釋腕表之美，輕盈堅固的鈦金表殼搭載愛馬仕自製機芯，並搭配霧面石墨色的短吻鱷魚皮表帶，最大的特色是在細節融入愛馬仕的經典橘，包括12點的時標、小秒針和皮表帶的內襯等，煤墨色與橘色的完美對比，更能凸顯個性。

域峰表潛水系列Raider Deep Blue藍色面盤橡膠表帶腕表，6萬9000元。圖／Favre-Leuba提供 美度表Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕表，3萬7300元。圖／MIDO提供 蕭邦推薦與骨董車賽聯名的Mille Miglia GTS Azzurro計時碼表，26萬2000元，限量發行750只。圖／CHOPARD提供

愛馬仕在父親節檔期推薦Slim d’Hermes鈦金屬腕表，24萬4700元。圖／HERMES提供

浪琴 藍表盤充滿運動風

浪琴表（Longines）精選Master巨擘系列腕表作為父親節主打表款，其中以巨擘系列藍色面盤的計時碼表最值得推薦，今年藍色表盤蔚為流行，而充滿運動風的計時碼表又廣受歡迎，是挑選父親節禮物不易出錯的選擇，即日起至8月11日止，凡於浪琴表專賣店購買Master巨擘系列腕表，就送電動研磨咖啡隨行杯。

CITIZEN 王建民代言黑潮復刻機械表

CITIZEN今年邀請「台灣之光」王建民擔任代言人，身為兩個小孩的爸爸，王建民可說是完美父親形象的代表，他在形象照中佩戴「黑潮復刻機械腕表」型號NK0008-85L，全球限量1959只，複刻自1964年CITIZEN贊助「Kuroshio’64（黑潮64）」計畫，將腕表和來自年輕人的親善訊息一起放入漂浮瓶內，順著黑潮從日本漂到美國奧勒岡州和加拿大溫哥華，被當地民眾撿拾，藉此驗證腕表的防水功能。

卡地亞 方形大表盤讀時清楚

卡地亞今年5月全新上市的Santos-Dumont超大款腕表，延續經典純粹的設計，裝飾螺絲的方形表圈更是一大特色，加大尺寸的Santos-Dumont腕表更加凸顯特色。卡地亞Santos腕表誕生於904年，是路易卡地亞為巴西飛行員Santos Dumont打造的飛行表，簡潔的表盤設計讓他在飛行時可清楚讀時，一直是品牌最受歡迎的表款之一。

卡地亞推薦Santos-Dumont腕表，大面盤的設計更加顯目，18萬元。圖／Cartier提供 浪琴表精選Master巨擘系列計時碼表，9萬3700元。圖／Longines提供

王建民代言CITIZEN腕表，好爸爸的形象帶動父親節主打黑潮復刻機械腕表的買氣。圖／CITIZEN提供 CITIZEN黑潮復刻機械腕表型號NK0008-85L，1萬7800元。圖／CITIZEN提供

(中國時報 陶福媛)

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