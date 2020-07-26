時尚用耳朵聽的！精品Podcast 音樂串流聲聲入心

這幾年，精品與消費者產生黏著方式發生很大的改變。過去大部分從媒體、社群往下做培養，但這2年陸續有品牌自己做串流歌單、Podcast、線上音樂會等，過去營造品牌忠誠度的手法陸續消失，取而代之的是設計師在線上與職人聊藝術、聊音樂、聊文學，或是打造音樂會，從耳入心，已成為品牌與消費者「搏感情」的重要手段。

時尚界力推歌手，爾後紅遍一時的故事比比皆是。例如英倫品牌Burberry前任設計總監Christopher Bailey在2010年時推動「Burberry Acoustic」計畫，與獨立音樂人長期合作，不僅推動時尚界對音樂界下的功夫，甚至捧紅The Feeling、Tom Odell等英國樂團與歌手，後者竄紅後，投桃報李趁台北101店開幕，在派對現場演出。

爾後Alexander Wang、Tory Burch各品牌陸續都有所謂的設計師私人歌單，而近幾年開始，轉向流行IG上的訪談或是Podcast廣播，透過更深層的對話，傳遞設計師本人的理念。

訪談內容 包羅萬象

今年因新冠疫情全球大流行，民眾被迫待在家，而能接受資訊的管道就剩下社群媒體與Podcast網路電台，讓Podcast更為火紅，但義大利品牌Gucci推Podcast時間非常早，從2018年5月就「超前部署」。

Gucci Podcast目前已有28集節目，最新一集的談話內容是米其林三星主廚Massimo Bottura與他的老同學Gucci總裁暨執行長Marco Bizzarri對談，從兒時回憶聊到雙方合作的餐酒館等；另外也有部分內容像是創意總監Alessandro Michele與英國國寶歌手艾爾頓強聊時尚、收藏與音樂，也有設計師Dapper Dan談談他在80、90年代使用精品皮具為嘻哈歌手製作服飾的回憶；又或是《愛美獎行動》、《戀夏時光》女星古古瑪芭塔勞與社運人士Scarlett Curtis暢聊全球化之下的女性議題等，自製內容相當豐富精采。

Gucci總裁暨執行長Marco Bizzarri（左）與米其林三星主廚Massimo Bottura話當年，Podcast內容呈現老友間久違的話家常。圖／Gucci提供 沛納海推出Spotify官方頻道。圖／Panerai提供 7月10日於上海外灘發表的音樂會直播，同樣受到許多讚賞。圖／Fendi提供 Daft Punk雙雙入榜Moncler和Panerai的串流歌單，足見其音樂實力。圖／美聯社

串流歌單 曲風多元

品牌獨立推出音樂串流也是近期發燒話題，瑞士鐘表品牌沛納海（Panerai）近日於Spotify上開設自己的品牌頻道，首期內容定調為「義大利色彩」，音樂清單收錄各國音樂人「強烈衝擊Massive Attack」、「Daft Punk」等知名音樂人帶有義式情調作品，風格更從Trip Hop、電子樂等都有，相當多元。

而Moncler則推出#WarmlyMoncler，以策展方式向民眾展現品牌關懷現世的決心，在#WarmlyMoncler中也推出一系列先前與品牌合作Moncler Genius系列的成員歌單分享，並由Moncler主席兼執行長Remo Ruffini分享第一期歌單，音樂風格從歌劇到電子樂Daft Punk，應有盡有。

而法國品牌Sandro也加入這波Spotify音樂串流計畫，每周一Sandro就會自動更新歌單，讓民眾能一探巴黎工作室平常都在聽什麼音樂，可邊聽邊與時尚接軌。

音樂饗宴 線上直播

因疫情影響，你有多久沒有去音樂廳了？Fendi過去舉辦Anima Mundi就是為了推廣音樂與藝術活動，受限於疫情，品牌於今年6月、7月2場音樂盒均採線上直播方式，第1場是請來聖切契利亞音樂學院於Fendi羅馬企業總部演出；而7月場則是在上海外灘以網路直接呈現交響樂的美好，演出組合由Poly Performing Arts Co.,Ltd的歌唱家賈凡、青年鋼琴演奏家沉澤宇、青年小提琴演奏家楊涵及7位優秀青年音樂家組合而成。在YouTube的Fendi官方帳號底下，即可欣賞Anima Mundi在今年聖切契利亞音樂學院和這次上海外灘Poly Performing Arts Co.,Ltd的音樂作品。

(中國時報 黃唯淯)

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