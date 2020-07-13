氣泡水機升級酒品也能打
台灣氣泡水市場規模在去年已超過10億元，已經是2016年的13倍，有調查顯示今年將有20％的成長空間，不少民眾選擇購買現成的氣泡水，但長期購買所費不貲也不環保，因此不少人選擇使用氣泡水機，而目前市面上的氣泡水機分為2款，分別為只打純水及可打飲料，像熱銷的Sodastream就是前者，因為打氣頭不能拆卸，所以不建議打其他飲料，因此市面上也陸續出現了不少新型的氣泡水機吸客。
全新的drinkmate纖體氣泡機G258 Mini，打破一般只能打水的限制，所有飲料包括含糖的，或是近年大熱的排毒水，都能照樣打入二氧化碳氣體，以變成氣泡飲料，就連低於20％酒精濃度的酒品也能使用，加上機身僅600g重，是市面上最迷你輕巧的氣泡水機，免插電及電池，出外野餐也能帶著，現隨禮盒更送隨行杯蓋，而且還推出700元到府收換氣瓶服務，使用起來更方便。
另外，還有MATURE美萃Luxury440系列氣泡水機，其加入了獨創洩氣閥鈕，打含糖飲料、果汁、酒等都可以，有黑白兩色，並加入木紋搭配，擺在廚房很好看，另外可裝680公克大容量氣瓶，適合每天喝氣泡水的消費者。
至於sodastream雖然未能直接打氣泡飲料，但也推出不少氣泡飲食譜供參考，因此成為了台灣最受歡迎的品牌，而今年為歡慶登台10周年，除了推出LINE FRIENDS合作款氣泡水機、SPIRIT系列氣泡水機夏季小清新新色外，更祭出夏日限定回饋好禮，即日起至8月底止，購買任1款sodastream氣泡水機，上網登錄即有機會再抽「澎湖3天2夜雙人豪華之旅」。（飲酒過量有礙健康）
（中國時報 石欣蒨、林欣儀）
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