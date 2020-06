拍賣會玩網拍 疫外翻轉 周周登場化整為零

網路直播 名畫掀話題

高價藝術品的地位崇高,以往不可能上網路拍賣,但今年佳士得(Christie’s)和蘇富比(Sotheby’s)卻決定透過網路直播跨越國界地域,在各大城市直播拍賣會。佳士得在7月10日晚上於香港、巴黎、倫敦和紐約4大城市舉辦聯合夜拍,4大拍場的買家皆可透過直播競標,其中紐約場一幅畢卡索的《阿爾及爾的女人(F版)》為領拍之作,起拍價為2500萬美金,由於5年前《阿爾及爾的女人(O版)》曾創下1.79億美金天價,因此該畫作備受矚目。

蘇富比也將在6月29日當代藝術紐約場直播夜拍,於倫敦遙距主持直播,紐約和香港的買家都可競標,主拍品為1981年Francis Bacon的畫作Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus,起拍價6000萬美金。

拍賣會拍品眾多,一年舉辦兩場大型拍賣會已是極限,但受到疫情影響,拍賣會化整為零,平約每個月推出規模小、主題強的小型拍賣會,鎖定年輕新藏家和小資階級的網拍場更是密集,幾乎1到2周就有一場。

各大拍賣會 決戰7月

今年拍賣市場最大的變革,是原訂3月和5月登場的蘇富比和佳士得拍賣會,都延至7月與各家大型拍賣會同場較勁,形成7大拍賣會決戰7月的盛況,以「集市」的概念合力炒熱買氣,買家也可一次逛完所有拍賣會,可說是雙贏的策略。