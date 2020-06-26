拍賣會玩網拍 疫外翻轉 周周登場化整為零
受到新冠肺炎疫情的影響，全球拍賣會被迫面臨轉型和革新，各大拍賣會使出渾身解數因應局勢，紛紛轉進網拍，傳統拍賣官落槌成交的經典畫面，未來恐將成絕響；此外，7大拍賣會聯手在7月期間同步開拍，並將一年春秋兩次拍賣會「化整為零」，改成每月一大拍，每周一小拍，也是一大特色。
網路直播 名畫掀話題
高價藝術品的地位崇高，以往不可能上網路拍賣，但今年佳士得（Christie’s）和蘇富比（Sotheby’s）卻決定透過網路直播跨越國界地域，在各大城市直播拍賣會。佳士得在7月10日晚上於香港、巴黎、倫敦和紐約4大城市舉辦聯合夜拍，4大拍場的買家皆可透過直播競標，其中紐約場一幅畢卡索的《阿爾及爾的女人（F版）》為領拍之作，起拍價為2500萬美金，由於5年前《阿爾及爾的女人（O版）》曾創下1.79億美金天價，因此該畫作備受矚目。
蘇富比也將在6月29日當代藝術紐約場直播夜拍，於倫敦遙距主持直播，紐約和香港的買家都可競標，主拍品為1981年Francis Bacon的畫作Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus，起拍價6000萬美金。
拍賣會拍品眾多，一年舉辦兩場大型拍賣會已是極限，但受到疫情影響，拍賣會化整為零，平約每個月推出規模小、主題強的小型拍賣會，鎖定年輕新藏家和小資階級的網拍場更是密集，幾乎1到2周就有一場。
各大拍賣會 決戰7月
今年拍賣市場最大的變革，是原訂3月和5月登場的蘇富比和佳士得拍賣會，都延至7月與各家大型拍賣會同場較勁，形成7大拍賣會決戰7月的盛況，以「集市」的概念合力炒熱買氣，買家也可一次逛完所有拍賣會，可說是雙贏的策略。
各大拍賣會香港春拍時間表
佳士得 7月8至13日
蘇富比 7月5日至11日
邦瀚斯 7月6日至10日
富藝斯 7月8日至10日
中國嘉德 7月7日至10日
(中國時報 陶福媛 )
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