拍賣會玩網拍 疫外翻轉 周周登場化整為零

網路直播 名畫掀話題

高價藝術品的地位崇高，以往不可能上網路拍賣，但今年佳士得（Christie’s）和蘇富比（Sotheby’s）卻決定透過網路直播跨越國界地域，在各大城市直播拍賣會。佳士得在7月10日晚上於香港、巴黎、倫敦和紐約4大城市舉辦聯合夜拍，4大拍場的買家皆可透過直播競標，其中紐約場一幅畢卡索的《阿爾及爾的女人（F版）》為領拍之作，起拍價為2500萬美金，由於5年前《阿爾及爾的女人（O版）》曾創下1.79億美金天價，因此該畫作備受矚目。

蘇富比也將在6月29日當代藝術紐約場直播夜拍，於倫敦遙距主持直播，紐約和香港的買家都可競標，主拍品為1981年Francis Bacon的畫作Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus，起拍價6000萬美金。

拍賣會拍品眾多，一年舉辦兩場大型拍賣會已是極限，但受到疫情影響，拍賣會化整為零，平約每個月推出規模小、主題強的小型拍賣會，鎖定年輕新藏家和小資階級的網拍場更是密集，幾乎1到2周就有一場。

各大拍賣會 決戰7月

今年拍賣市場最大的變革，是原訂3月和5月登場的蘇富比和佳士得拍賣會，都延至7月與各家大型拍賣會同場較勁，形成7大拍賣會決戰7月的盛況，以「集市」的概念合力炒熱買氣，買家也可一次逛完所有拍賣會，可說是雙贏的策略。