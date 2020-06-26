三星推3大振興優惠

台灣三星7/1起推出買Galaxy Tab S5e或Tab S6 Lite，登錄送出色夏旅組，包括收納包 2個、15W快充通用型旅充Type-C。圖／三星提供
台灣三星7/1起推出買Galaxy Tab S5e或Tab S6 Lite，登錄送出色夏旅組，包括收納包 2個、15W快充通用型旅充Type-C。圖／三星提供
台灣三星7/1起推出「今夏振興買起來」活動，祭出3大超殺活動，包括買就送藍牙耳機、購物機等優惠。圖／三星提供
台灣三星7/1起推出「今夏振興買起來」活動，祭出3大超殺活動，包括買就送藍牙耳機、購物機等優惠。圖／三星提供
台灣三星7/1起推出買Galaxy A31、A51或A71新機，登錄即送價值1990元的無線藍牙頸掛式耳機。圖／三星提供
台灣三星7/1起推出買Galaxy A31、A51或A71新機，登錄即送價值1990元的無線藍牙頸掛式耳機。圖／三星提供

趁著行政院的振興三倍券即將上路，不少品牌都陸續推出自家的振興方案或配合的優惠企畫，讓下半年的消費市場活絡起來，像台灣三星就公布了全新的「今夏振興買起來」活動，一次推出3大優惠，另外還有OB嚴選攜手台灣多個在地知名品牌如VACANZA、小三美日等7家東區最夯品牌，看準振興券網購不能使用，因此特別在線下實體店聯手推出優惠。

台灣三星即將在7月1日至8月31日期間，在全台通路推出3大優惠活動，買指定手機包括Galaxy A31、A51、A71，登錄即送價值1990元的無線藍牙頸掛式耳機，而買Galaxy Tab S5e或Tab S6 Lite，登錄即送包含2個收納包、15W快充通用型旅充Type-C的「出色夏旅組」，另外買Galaxy Buds+真無線藍牙耳機就送專用矽膠保護殼，而且全台三星智慧館指定機型消費滿萬送千元配件購物金，限定期間買指定機種再贈Galaxy Buds+等周邊，如開通Samsung Pay悠遊卡，最高更可獲150元超商禮券。

台灣多家在地品牌也同推優惠，了解消費者想消費卻無法在網路使用的狀況，OB嚴選特地攜手台灣多個在地知名品牌，於實體通路推出優惠，讓振興券總價值再放大，而7大品牌將推出消費折抵券包括滿千折百、滿2000折300優惠以外，使用現金折抵券的前500名消費者，可再獲得知名連鎖速食套餐，另外還有買1送1、滿額贈真皮配件等優惠。

OB嚴選攜手台灣多個在地知名品牌如VACANZA、小三美日等7家東區最夯品牌，祭出聯合優惠，VACANZA徐亦知、VACANZA趙宇葶、KlassiC.陳銳、藝人Lulu、藝人吳思賢合影。圖／OB嚴選提供
OB嚴選攜手台灣多個在地知名品牌如VACANZA、小三美日等7家東區最夯品牌，祭出聯合優惠，VACANZA徐亦知、VACANZA趙宇葶、KlassiC.陳銳、藝人Lulu、藝人吳思賢合影。圖／OB嚴選提供
OB嚴選8/31前推出單筆滿千送百、滿2000折300，使用抵用券前500名再贈摩斯漢堡套餐。圖／OB嚴選提供
OB嚴選8/31前推出單筆滿千送百、滿2000折300，使用抵用券前500名再贈摩斯漢堡套餐。圖／OB嚴選提供
在地飾品品牌VACANZA 7/10前推出來店即可兌換迷你飾品收納盒，31日前單筆消費滿500元現折100元。圖／VACANZA提供
在地飾品品牌VACANZA 7/10前推出來店即可兌換迷你飾品收納盒，31日前單筆消費滿500元現折100元。圖／VACANZA提供

(中國時報 石欣蒨)

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