iPhone SE今起預購 最低1萬4500元

蘋果暌違4年後終於再出親民版iPhone SE，並於15日在官網上正式推出，此次採用全新A13仿生晶片以處理需求更高的運算工作，還有4.7吋的Retina HD顯示器，搭載1200萬像素、f/1.8光圈的單鏡頭廣角相機，而且更保留不少果粉熱愛的Touch ID解鎖系統，定價僅1萬4500元起，讓不少果粉大喊「終於等到買得起的iPhone了！」。

全新的iPhone SE搭載A13仿生晶片，能夠快速處理遊戲、拍攝等工作。圖／蘋果官網

此次全新的iPhone SE比2016年版的螢幕稍微大了一點，更配備「懷舊及熟悉」的Home按鈕，可繼續使用Touch ID解鎖系統，加上新一代智慧型HDR與A13晶片的加持下，都能輕鬆拍下滿意且媲美雙或3鏡頭的照片，難怪被蘋果稱為「iPhone歷來最出色的單相機系統」，而且定價上與iPhone 11相差約萬元，但卻擁有一樣的A13仿生晶片，可說是相當划算的新iPhone，今（17日）晚上8點於官網開放預訂，預計將於24日起在美國及40多個其他國家和地區的Apple、Apple授權經銷商與特定電信業者通路販售。

電信業者為了搶得先機，採取提前開放網路預約服務，包括遠傳電信、台灣大myfone門市、網路門市自昨日午後即開放預約；今晚8點起，momo購物網、myfone購物亦加入預購服務；中華電信則自24日起於網路門市及全台500餘間指定服務據點開賣。

每當蘋果新款手機上市，電信業者配合開賣活動，經常吸引眾多果粉排隊搶購。圖／中時報系資料庫 蘋果發表全新iPhone SE，推出64GB、128GB、256GB共3個版本，並有黑、白及（PRODUCT）RED等3色可選，台灣定價1萬4500元起。圖／蘋果官網

台灣之星更是動作頻頻，自昨日下午起開放預約之外，今晚8點正式開放預購，並提出搭配月租599元起方案，可享不限速上網吃到飽、手機最低0元帶回家等優惠。

新款iPhone SE售價自1萬4500元（64GB版）起，是目前最便宜的iPhone，手機的尺寸較iPhone 11還小，更適合一手掌控，不過1200萬畫素相機雖可拍攝4K影片，但對大數人來說，還是以拍攝相片為主，業界預估64GB、128GB版本會較受歡迎，搭配的資費方案也有機會更加親民。

(中國時報 石欣蒨 、 陳大任)

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