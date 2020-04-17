宅在家 三星、Sony推8K電視

為了在家舒適地度過防疫生活，不少消費者雖然少了外出消費，但卻把家裡的享樂家電越換越高級，三星看準宅經濟的影響，昨（16日）再次推出全新的QLED 8K量子電視，不僅以高達99%螢幕占比作為亮點，更帶來多種智慧便利功能，而Sony也趁著母親節時機推出回饋優惠，買指定電視機種，即送串流平台月租方案等禮物，在家也能愉快省錢防疫。

螢幕占比無邊際

三星此次推出全新的QLED 8K量子電視，主打極致99%螢幕占比無邊際螢幕，只要配上獨家內建的「變色龍模式」，即可利用牆面擬真畫面讓電視融入居家當中，而且更擁有AI智慧升頻技術，讓畫面內容能帶來更細膩的體驗，也透過自家的AI量子尖端智慧處理器，智慧調整螢幕明暗度、音場調校及環境抗噪，務求讓使用者體驗最完美的3300萬像素真8K解析度。

三星表示，今年雖然面對新冠肺炎影響，反而因消費者多待在家中，目前電視銷量未受影響，更預期將與去年一樣，可達市占、業績同步雙位數成長，8K電視則期待能穩占市占第1以外，更希望挑戰8K整體市場金額達5%的占有率，「今年4K電視的入手價平均單價已比去年降10%，而8K的入手價也作30%的調整，現在已到達可入手8K的時代了。」

三星昨（16日）推出全新的QLED 8K量子電視，Q950TS定價39萬9900元起。圖／三星提供

贈送影音方案

至於Sony在5月31日前推出年度母親節優惠活動，針對年度全系列BRAVIA 8K、4K Android智慧電視系列，買指定機種包括旗艦級液晶電視、超人氣OLED電視系列，即享myVideo線上影音平台4個月或2個月豪華月租方案，而入手OLED A8G系列更加贈SRS-WS1無線穿戴式揚聲器，讓大家換新電視之餘，也能盡享影音樂趣。

Sony推出母親節優惠，買OLED A8G系列送myVideo線上影音平台4個月或2個月豪華月租方案外，再加贈SRS-WS1無線穿戴式揚聲器。圖／Sony提供

現買Sony指定機種即享myVideo線上影音平台4個月或2個月豪華月租方案，Sony BRAVIA液晶電視X9500G系列。圖／Sony提供

( 中國時報 石欣蒨 )

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