CHANEL J12 翻玩透明黑白配

儘管香奈兒J12的世界只有「黑」與「白」兩色，還是讓人陷入「選擇困難症」，無法取捨。為了解決所有香奈兒迷的困擾，香奈兒在2020年推出兩款J12創新力作，一是黑白雙色兼具的J12 Paradoxe腕表，一是透明無色的J12-X Ray腕表，讓香奈兒迷再也不再陷入兩難。

香奈兒於2000年發表第一只黑色J12陶瓷腕表，迅速在表壇掀起黑色陶瓷表的流行風潮，隨及在2003年更率先發白色陶瓷J12腕表，將非黑即白的簡約時尚注入表壇，並以獨特設計六度贏得日內瓦高級鐘錶大賞（GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENEVE，簡稱GPHG）大獎的肯定，迄今無人能出其右。

香奈兒J12櫃前常看到這樣的畫面，客人左右手各拿了一只黑色和白色J12，左看右看，比來比去，就是下不了決心，該挑黑色？還是白色？為了慶祝J12上市20周年，同時又能延續J12非黑即白的簡約時尚，香奈兒推出兩個全新系列的J12腕表，遊走在黑白之間，讓經典的黑白簡約時尚更添新意。

整只表清澈透明的香奈兒J12-X Ray腕表，就連表鍊也採用透明藍寶石水晶，詮釋透明無色的極簡最高境界，約1995萬2000元。圖／CHANEL提供

J12 Paradoxe黑白巧搭

J12 Paradoxe腕表，是白與黑、日與夜，光與影的神祕結合。在耐人尋味的巧妙工藝下，將黑色陶瓷表殼與白色陶瓷表殼合而為一，接縫處完美隱形，猶如天然合成，就如同看不到接縫的香奈兒外套收邊，考驗工藝的精巧。

表殼、表盤和表圈，分別以黑白雙色元素交錯，搭配得恰到好處。純白無瑕的表盤，右側迎來一抹深邃的黑。表圈最初飾以黑色，緊接運用白色描繪，黑白雙色的巧妙運用，一線之隔，彼此突顯、相互襯托，黑之餘白，白之餘黑，彼此優雅共存。

奢華鑲鑽版的J12 Paradoxe鑽表，則以鑽石取代白色陶瓷，在一逕的黑色陶瓷表上，勾勒一排閃耀璀璨的鑽石，猶如黑夜中一抹銀河繁星，在黑色陶瓷的襯托之下更加閃亮耀眼。

J12 Paradoxe目前預計會在6月上市。

香奈兒奢華鑲鑽版的J12 Paradoxe腕表，以鑽石取代白色陶瓷表殼，更添奢華，約613萬9000元。圖／CHANEL提供 香奈兒今年新登場J12 Paradoxe腕表黑白雙色兼具，不再有「選擇困難症」。圖／CHANEL提供

J12-X Ray純粹極簡

黑白，是極簡時尚的經典，但如果能褪下黑色、凌駕白色，達到無色透明的最高境界，應該就是最上乘的極簡了。香奈兒的J12-X Ray，就是純粹透明的極簡代表作品，超越了黑白色彩的框架，以透明藍寶石水晶表殼彰顯J12腕表的「無色」最高境界。

J12-X Ray腕表搭載全新機芯Caliber 3.1，不僅表殼透明，就連底板、計時表橋及齒輪橋也以藍寶石水晶製成，整只表猶如隱形消失一般，可讓光線完全穿透，不僅可看到齒輪，就連齒輪上繡製的蕾絲花紋也看得清清楚楚，每一個組件的厚度不超過0.5毫米至1毫米，機芯的組裝需仰賴頂尖製表工匠的精巧、耐心和專業工藝，耗時一星期才能完成。

藍寶石水晶製成的表盤鑲嵌長階梯形切割鑽石時標，12顆鑽石時標猶如懸浮空中，夜光表圈鑲嵌總重約5.46克拉長階梯形切割鑽石，表冠飾以一顆凸圓形的切割鑽石，由於整只表幾近透明，可讓光源從四面八方無礙注入，讓鑲嵌的鑽石更加閃亮奪目，且讓白金製成的指針更加突顯。

J12-X Ray就連表鍊也是透明的，這也是品牌首度採用透明藍寶石水晶表鍊，好讓整只表的視覺感達到輕盈通透的境界，精湛的工藝無可匹敵，自然稀有，限量僅12只，預計年底上市。

( 中國時報 陶福媛 )

延伸閱讀

寶格麗施電影魔法 50億珠寶奢華登台

瑞士表新品牌報到 ROMAGO、Gorilla掀話題

Longines新年曆表傳承製表工藝