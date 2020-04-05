時尚圈變救援隊 精品投入抗疫後盾

時尚，可以拯救人類。新冠肺炎疫情延燒，各國醫療物資嚴重短缺，香奈兒、亞曼尼、寶格麗、PRADA、GUCCI等各大精品紛紛暫停生產線，轉而生產口罩、防護衣、乾洗手等醫療用品，為了拯救世界大玩另類跨界，更添佳話。

出錢出力 捐款捐物資

根據MSCI歐洲奢侈品和服裝紡織指數（MSCI Europe Textiles,Apparel & Luxury Goods Index）的分析，疫情升溫重創各行各業，這波疫情也波及時尚精品業，市值一口氣下滑23%，損失至少1520億美金，儘管精品已是自顧不暇，但仍不忘救災助人。

全球最大精品集團LVMH出錢又出力，繼1月捐贈220萬美金給大陸紅十字會後，隨著疫情在歐洲蔓延，加碼捐贈法國4000萬個口罩，並動員旗下DIOR、GIVENCHY和嬌蘭的香水美妝工廠生產酒精乾洗手，並免費贈予醫療單位。其中DIOR生產的口罩有別於以往醫療口罩的單調，採用黑白經典配色，時尚簡單又不失時髦感！讓許多人想收藏，但目前只提供給第一線醫療人員。

GUCCI動員工作室員工生產110萬個口罩、5萬5000件防護衣捐贈義大利的醫療體系。圖／擷取自GUCCI官方IG Ferragamo動員工廠生產10萬個口罩、5萬瓶乾洗手及3000個高規格口罩，全數捐贈醫療單位。圖／Ferragamo提供

法國精品香奈兒捐120萬歐元的緊急救濟金給醫療體系，並動員旗下工坊轉而生產口罩和醫療防護衣。

開雲集團先後捐出100萬美金給大陸紅十字會、200萬美金給義大利醫療體系，旗下Balenciaga和Saint Laurent的法國工作室也轉而生產口罩。旗下精品GUCCI慨捐220萬美金救災，並動員旗下工廠生產110萬個口罩、5萬5000件防護衣給義大利的醫療體系。

義大利設計師亞曼尼（Giorgio Armani）捐140萬美金給義大利醫療單位，並宣布動員旗下工廠轉而生產醫療防護衣，為防疫盡心力。

PRADA捐贈3家義大利醫院各2個心肺復甦醫療中心和重症加護病房，即日起投入生產8萬件醫療用防護衣和11萬個口罩，免費供應醫護人員使用。

DIOR生產的口罩，採用黑白經典配色，時尚簡單又不失時髦感！引起許多人詢問想收藏，但目前只提供給法國醫療人員使用。圖／擷取自DIOR官方IG 克蘭詩首批1萬4500瓶大容量乾洗手已捐贈醫院。圖／克蘭詩提供 LVMH集團動員旗下DIOR、GIVENCHY和嬌蘭的香水美妝工廠生產酒精乾洗手。圖／擷取自LVMH官方IG PRADA即日起投入生產8萬件醫療用防護衣和11萬個口罩，免費供應醫療人員使用。圖／PRADA提供

寶格麗（BVLGARI）捐贈給率先分離出病毒株的羅馬Spallanzani醫院最新的3D高清晰顯微鏡，並與旗下香水合作夥伴ICR（Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi）一同生產乾洗手捐贈醫療單位，預估2個月內可生產20萬瓶。

Salvatore Ferragamo與托斯卡尼攜手，動員旗下工廠將製造10萬個口罩、5萬瓶乾洗手及3000個高規格口罩給義大利醫療機構。

美國疫情也日益嚴重，美國服裝設計Ralph Lauren捐1000萬美金防疫，並動員旗下工作室生產25萬個口罩和2萬5000件醫療防護衣。

美國服裝品牌Brooks Brothers將原本生產領帶、襯衫、與西服的紐約、北卡羅來納州和馬薩諸塞州的工廠，轉型生產口罩與防護服，預計每日可生產15萬個口罩，提供醫護人員和其他機構。

設計大師亞曼尼除了捐款，並動員旗下工廠轉而生產醫療防護衣。圖／Giorgio Armani提供

美妝集團 生產消毒液

除了精品獻愛，美妝集團也不落人後，雅詩蘭黛集團慈善基金會捐助無國界醫師組織約台幣6050萬元，並於紐約總部捐200萬個醫療口罩給第一線醫療人員，工廠也投入生產手部消毒液；萊雅集團旗下品牌「理膚寶水」針對受疫情影響的通路，像是髮廊、小型香水通路與中小型代理商暫緩付款流程，萊雅基金會也捐出100萬歐元支持防疫，並為社工、志工和受助人提供沐浴露、洗髮精和洗手液。

克蘭詩首批製作的1萬4500瓶乾洗手將捐贈給法國醫療單位；歐舒丹集團位於法國的工廠將改為生產馬鞭草乾式潔手露，預計製作逾23萬瓶的乾洗手，捐贈給法國當地衛生單位和醫護人員，品牌也捐出2萬5000塊肥皂和護手霜予巴黎公立醫院聯盟的員工。

Under Armour利用生產運動服的技術，設計生產一體成型無需縫製的口罩。圖／擷取自UA官方IG New Balance發表新標語「昨日做鞋，今日做口罩」挺防疫。圖／擷取自NB官方IG

以前做衣鞋 現在做口罩

美國運動品牌Nike、Under Armour與New Balance也相繼為防疫做出努力，Under Armour徵召員工投入口罩生產，將提供給馬里蘭大學醫療及工作人員使用，Under Armour執行官Patrik Frisk表示，利用過去生產運動服的技術，設計生產一體成型無需縫製的口罩。

New Balance在官方IG發表新標語：「Made shoes yeaterday，Making masks today」（昨日做鞋，今日做口罩），同時在IG貼出一張酷炫的口罩設計照片；至於關閉歐美大量門市的Nike，據外媒報導，雖今年銷售衝擊甚大，Nike表示已將投入製作口罩及相關防護設備。

保樂力加投入集團資源，協助生產乾洗手。圖／保樂力加提供

酒商捐原料 製成乾洗手

酒類生產商手上握有酒精資源自然不會置身事外，英國酒業巨頭帝亞吉歐（Diageo）宣布，捐出原先要做伏特加與琴酒的200萬公升的96%酒精製作約200萬瓶乾洗手，發放予全球第一線醫療人員；而啤酒品牌百威（Budweiser）巧妙將過去生產無酒精啤酒技術中分離出來的酒精轉成乾洗手原料，並補給歐洲第一線人員使用；另外保樂力加（Pernod Ricard）宣布，捐出7萬公升的酒精供乾洗手原料，格蘭父子（William Grant & Sons）宣布在未來8周內，協調旗下3間蒸餾廠生產500萬公升酒精供美洲與歐洲使用。飲酒過量 有礙健康

( 中國時報 陶福媛 、 潘鈺楨 、 吳娮翎 、 吳奕萱 、 黃唯淯 )