華為3新機 攝影功能升級

科技界各種國內外的大展都紛紛取消現場活動，但仍無損廠商發表新品的行程，日前華為就在線上舉行了全新影像旗艦P40系列發表會，再度加強了攝影功能，如10倍純光學變焦、100倍數位變焦、超感光電影鏡頭等，而月初OPPO也發表了全新的Find X2系列，同樣主打更高級的變焦、感光功能，不過因NCC修法後，相信今年陸牌手機仍難以進台販售。

華為此次一口氣推出3款新機，包括P40、P40 Pro，以及新成員P40 Pro+，其分別採用3、4、5顆鏡頭，以頂規的P40 Pro+來說，就是以5000萬像素廣角及4000萬像素的超廣角，配上800萬像素的3倍及10倍光學變焦雙鏡頭，以及1顆ToF景深鏡頭，帶來最高可達10倍光學變焦及百倍數位變焦功能，不管在照片或影片上，都能帶來更佳的攝影體驗，像可支援影片即時虛化的功能，真實模擬大光圈鏡頭，就能拍出更有層次的影片。

至於OPPO的Find X2及Find X2 Pro 2款新機，頂規版本採用4800萬廣角、4800萬超廣角、1300萬潛望式長焦鏡頭，以達到可覆蓋16-160mm焦段的變焦功能，還有特別訂製的IMX689感光元件，能夠在低光源下輕鬆拍攝，更強化了螢幕以搭載了120Hz專業級螢幕顯示，好讓5G的速度所帶來的好處，統統都可反映在手機上，打造更完整的5G手機。

華為推出HUAWEI P40系列，有零度白、深海藍、亮黑色3色，及晨曦金、冰霜銀2款啞光玻璃款，定價799歐元，約台幣2萬6500元。(華為提供）

( 中國時報 石欣蒨 )

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