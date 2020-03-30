頂規手機實測驚人 三星iPhone功能大PK

今年NCC修法後，讓陸牌手機難以來台的狀況下，讓台灣手機市場活力減弱了不少，幸好三星今年帶來了全新的Galaxy S20系列，其頂規機款不僅配備了1億800萬像素相機，更擁有100X超高倍變焦及8K高畫質攝影等高級規格，此次就以Galaxy S20 Ultra與iPhone 11 Pro Max 2大品牌的頂規機款進行實測評比，將於畫質、變焦、夜景等各方面進行測試，讓消費者了解台灣市面上最高規的2款手機，拍攝能力到底有多強。

蘋果iPhone 11 Pro Max，有太空灰、銀、夜幕綠及金4色，3萬9900元起。圖／三星提供 三星Galaxy S20 Ultra，有星空黑、星空灰2色，4萬3900元起。圖／三星提供

畫質 比一比 S20 Ultra 放大多倍照樣清晰

全新的三星Galaxy S20 Ultra以1億800萬像素的廣角鏡頭、1200萬像素的120度超廣角鏡頭、4800萬像素長焦鏡頭以及ToF景深鏡頭，在拍攝上對比iPhone 11 Pro Max的1200萬像素超廣角、廣角與望遠的3鏡頭組合來說，當然是Galaxy S20 Ultra更為優勝，在拍攝上已經有接近單眼的水準，像圖中的櫻花放大多倍後，仍能看到清晰的紋路與細節，對比iPhone 11 Pro Max的放大效果後就相當明顯，加上對焦相當快速，在拍風景或植物上也相當方便，而且在光線、色彩的操控上，更接近現在社群使用者愛加上的濾鏡效果，是相當令人驚豔的功能，不過缺點就是每張108MP像素的照片檔案都約20幾MB，建議常使用此功能的人需購買更大容量的手機。

畫質 比一比 S20 Ultra 放大多倍照樣清晰

自拍 比一比 S20 Ultra 效果自然保留細節

三星了解到現在的手機使用者都常使用到自拍功能，因此Galaxy S20 Ultra也特別加強了自拍鏡頭至4000萬的高像素前置相機，但卻同樣保留了三星一直以來都擁有的內建美肌功能，而且比起過往的效果更自然，瑕疵修飾得相當好，也能手動調節像小臉、大眼等美肌修圖功能，對比iPhone 11 Pro Max的1200萬像素自拍鏡頭，雖然像素沒前者高，但一切細節高度保留，對於熱愛求真照片的使用者來說，是相當不錯的選擇，不過需要美肌功能的話，就需要另開APP來調整。

自拍 比一比 S20 Ultra 效果自然保留細節

夜景 比一比 S20 Ultra 暗黑街道拍出明亮

三星Galaxy S20 Ultra此次配有1億800萬畫素影像感測器，加上搭載nona-binning技術，能將9個像素合併為單一像素，在夜景功能的拍攝下，更能把暗黑的街道拍出明亮的畫面，將夜景中大部分的細節都完整呈現，而且在夜景模式中還能作超廣角、2倍、4倍及10倍的拍攝，對比iPhone 11 Pro Max的夜景模式，在超廣角鏡頭開啟下就不能使用，而且因該模式需在相機偵測到光源不足下才會跳出讓使用者選擇開啟與否，所以並不能夠自由選擇使用，的確相對不足，而且就算在10倍變焦的拍攝下，照片上也同樣充滿噪點，效果未如理想，但三星卻能把燈牌、細節等大概呈現，2者對比下的結果高下立見。

夜景 比一比 S20 Ultra 暗黑街道拍出明亮

變焦 比一比 S20 Ultra 遙遠那一頭清楚拍

說到此次三星Galaxy S20 Ultra的特色之一，當然少不了100X超高倍變焦功能，實測後發現，在光源充足的狀況下，就算手持的狀態也能輕鬆拍攝，如圖中所見，iPhone 11 Pro Max最高只到10倍數位變焦，可看到房子卻不清楚，但在S20 Ultra同樣的倍數變焦下，不管房子還是樹木等，都一樣清晰可見，而其更擁有100X超高倍變焦功能，加上AI影像處理技術，連肉眼看不到的遙遠物件，都不用再拿大炮單眼相機，也能以手機輕鬆拍下，實測結果可是非常驚喜。

變焦 比一比 S20 Ultra 遙遠那一頭清楚拍

景深 比一比 S20 Ultra 多了鏡頭效果自然

現在景深功能基本上已是每支智慧型手機必備的條件，但在三星Galaxy S20 Ultra與iPhone 11 Pro Max的對比下，就是前者多擁有了1顆ToF景深鏡頭，能夠帶來更自然的景深效果，光看實測照片的呈現，即可看到Galaxy S20 Ultra拍下的景深照片，前景與後景的邊界不突兀，製造出自然的景深效果，但iPhone 11 Pro Max的照片的前景相當突出，而且邊界也裁選不完整，就算調整景深程度後仍是比前者的不自然。

變焦 比一比 S20 Ultra 遙遠那一頭清楚拍

逆光 比一比 明亮處iPhone勝 黑暗點三星強

雖然三星Galaxy S20 Ultra在處理各方面的拍攝環境下都比較優勝，但在逆光拍攝風景的處理下，光源會較容易散開，而雲的細節也較為模糊，但在暗部如樹林、山的白平衡及色彩處理下，對比拉得也比較高，因此更容易看出細節，相反iPhone 11 Pro Max在拍大太陽下，太陽光的操控、雲朵的細節也處理得相當精細，不過暗部的山處過曝稍微嚴重，這就看拍攝者的個人喜好去評比了。

景深 比一比 S20 Ultra 多了鏡頭效果自然

( 中國時報 石欣蒨 )

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