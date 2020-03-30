瑞士表新品牌報到 ROMAGO、Gorilla掀話題

台灣表迷以專業著稱，不僅愛表，而且懂表，儘管大環境局勢詭譎多變，仍吸引不少瑞士腕表品牌紛紛來台，如ROMAGO、Gorilla就是最近首度來台的新面孔，先後端出新品來台試水溫。

由瑞士獨立製表師Jean-Claude Racine一手創立的腕表品牌ROMAGO，外方內圓的設計源自「天圓」公轉變化和「地方」自轉靜止的古老天文學，並融入時下最流行的藍寶石玻璃表面時尚元素，一口氣推出七種顏色的原礦藍寶石，別具巧思。

今年瑞士ROMAGO登台主打三款PRO-AQUANAUT 300系列潛水表，運用碳纖維、藍寶石水晶、類鑽碳塗層等高科技材質，價位則相對親民，CP值頗高。

創立才3年的瑞士新銳品牌Gorilla擁有傲人的血統與背景，是愛彼表（Audemars Pigue）前首席設計師Octavio Garcia、鐘表設計師Lukas Gopp聯手創立的品牌，在日本上市後就掀起瘋狂搶購，其中Fastback Drift系列腕表更在2018年榮獲日內瓦鐘表大賞（GPHG）的最具挑戰獎（Challenge Watch Prize）的提名，成為表界津津樂道的話題。

Gorilla腕表設計靈感來自超跑，汽車儀表板的面盤設計，並採用碳纖維、陽極處理鋁合金、陶瓷等創新材質，鈦金屬表背與飾有煞車碟盤孔洞的橡膠表帶，但價位同樣親民平實。

擁有堅強設計團隊的瑞士Gorilla腕表首度登台，主打Fastback GT Drift Elise漫遊小時腕表，18萬元。圖／Gorilla提供 瑞士Gorilla腕表首度登台，Gorilla Fastback GT Spectre大三針腕表7萬1000元。圖／Gorilla提供 瑞士腕表ROMAGO首度登台，PRO-AQUANAUT 300綠面款3萬8000元。圖／ROMAGO提供

瑞士腕表ROMAGO首度登台，模特兒帥氣展示新款PRO-AQUANAUT 300腕表。圖／ROMAGO提供

( 中國時報 陶福媛 )

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