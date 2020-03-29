謝金燕掀口罩時尚風 中衛聯名款躋身時裝大秀

謝金燕早在兩年前就以一曲《TURN口罩》帶動口罩時尚。圖／中衛提供 謝金燕在IG貼出她與中衛合作設計的蕾絲口罩，在當年掀起搶購，二手市場要價逾400元。圖／擷自謝金燕IG

謝金燕神預言 掀口罩時尚風

2020年意外掀起的「口罩時尚」來得又急又猛，讓人難以招架。但其實早在兩年前，知名女歌手謝金燕以一曲《TURN口罩》帶動口罩時尚風，當時她還與台灣口罩大廠「中衛」（CSD）合作推出聯名口罩，迄今仍讓人津津樂道。

時裝設計師近來積極跨界生產口罩，其實台灣MIT口罩品牌很早就想跨界時尚，積極轉型。台灣MIT口罩大廠「中衛」（CSD）兩年前配合謝金燕的新曲《TURN口罩》，推出一款黑色性感蕾絲聯名口罩，經謝金燕在IG親自示範口罩時尚，廣受歡迎，甚至在二手市場已可賣到400元的高價，讓中衛更加有信心，決心投入研發時尚口罩市場，讓口罩除了防疫功能，也兼具時尚美感。

台灣口罩大廠中衛今年初登上柏林時裝周，成功扭轉口罩予人的刻板印象。圖／中衛提供 台灣口罩大廠中衛今年初登上柏林時裝周，與設計師DAMUR合作推出聯名口罩。圖／中衛提供

中衛CSD×DAMUR 柏林圍牆畫作登時裝周

今年年初，「中衛」（CSD）乘勝進軍柏林時裝周，與柏林設計師服飾DAMUR合作推出聯名口罩，模特兒身穿時尚華服搭配口罩走上柏林時裝周的伸展台，不僅展現品牌進軍時尚的雄心，且改變歐美人士對口罩的刻板印象。

中衛（CSD）選擇以柏林圍牆著名畫作《兄弟之吻》、《POOR BUT SEXY》等塗鴉元素打造2款時尚口罩，作為服裝秀的入場券，賓客佩戴口罩出席，猶如參加威尼斯的面具嘉年華派對，紛紛在現場拍照留念，成功把口罩塑造成藝術與品味兼具的時尚配件。

新銳設計師Marine Serre早在半年前就神預知口罩時尚，發表與時裝成套的口罩。圖／初衣食午提供 新銳設計師Marine Serre設計的口罩，售價1萬1680元。圖／初衣食午提供

Marine Serre × Airinum 「初衣食午」神預測口罩時尚

除了謝金燕，新銳設計師Marine Serre早在半年前就神預知這一波口罩時尚，在她的春夏服裝秀上，模特兒佩戴她與Airinum口罩品牌合作的印花口罩走秀，服裝與口罩搭配成套，更添時尚。

代理該款口罩來的時尚選品店「初衣食午」指出，Marine Serre x Airinum聯名口罩訴求可過濾髒空氣，只要更換濾心即可重複使用，半年前尚未爆發新冠肺炎，Marine Serre當然也不可能知道她設計的口罩意外成為時尚焦點話題，代理商「初衣食午」也神準地預知口罩大賣，只能說一切都是巧合，也可見時尚人似乎擁有超敏銳的預知能力，覺察到口罩將會在全球大流行。

( 中國時報 陶福媛 )