CINDY CHAO跨界 珠寶融合建築美學

繼《紅寶側飛蝴蝶》胸針蒙法國羅浮宮巴黎裝飾藝術博物館收藏之後，台灣珠寶大師趙心綺（CINDY CHAO）日前在歐洲藝術博覽會TEFAF（The European Fine Art Fair）發表新作，邀請荷蘭建築大師Tom Postma參與展場布置，雙強合力打造6座微型博物館，為珠寶鉅作更添光采。

台灣珠寶大師趙心綺CINDY CHAO挑戰工藝極限，日前在歐洲藝術博覽會TEFAF大放異彩。圖／CINDY CHAO提供

祖母綠打造羽毛胸針

出身藝術世家的趙心綺，去年以外祖父謝自南的手繪建築稿為靈感創作了《極光蝴蝶》，如今她邀請荷蘭國寶級建築大師Tom Postma聯手策展，以建築美學打造行動博物館，以鋼條形塑優美的建築有機線條，烘托CINDY CHAO 6件珠寶作品，在展會中拔擢出與眾不同的高度，將珠寶作品提升至藝術品的層次。

CINDY CHAO二度受邀登上TEFAF殿堂參展，是大會的永久會員，大會主席Nanne Dekking對CINDY CHAO的作品讚譽有加：「CINDY CHAO前瞻未來式珠寶的工藝與美學，毋庸置疑，是珠寶領域中的翹楚。」

今年是CINDY CHAO The Art Jewel品牌創立15周年，為此趙心綺打造5件從未曝光的Black Label大師系列Masterpiece珠寶作品，以及去年才剛發表的《極光蝴蝶》胸針。

台灣珠寶大師趙心綺CINDY CHAO在TEFAF展發表2020年大師系列《無懼的羽毛》胸針，最大顆主石為30.06克拉祖母綠，是她最愛的作品。圖／CINDY CHAO 提供 趙心綺CINDY CHAO的大師系列《無懼的羽毛》耳環，兩顆近90克拉的祖母綠，是絕無僅有的絕世珍品。圖／CINDY CHAO提供

趙心綺在接受媒體專訪時指出，祖母綠一直是她最喜歡的寶石，今年的新作當中她最愛的一件《無懼的羽毛》祖母綠胸針，整件作品是以487顆、總重達173克拉的祖母綠打造而成，最大顆的主石是30.06克拉梨形切割哥倫比亞祖母綠，趙心綺將質地脆弱易裂的祖母綠鑲嵌在世上最堅硬的鈦金屬上，稍有不慎即會碎裂，被她戲稱是「最瘋狂的藝術創作」，但也同時展現無懼挑戰的勇氣，該作品被富比士雜誌（FORBES）推選為TEFAF展13件最佳珠寶之一。

黑檀木大膽拼貼鑽石

與羽毛胸針搭配成套的《無懼的羽毛》祖母綠耳環，則鑲嵌了2顆近90克拉的祖母綠，號稱是「全世界最大顆的配對梨形哥倫比亞祖母綠」，是難得一見的絕世逸品。

《孔克珠奇蹟瀑布》耳環以2顆逾10克拉的粉紅色孔克珠搭配上千顆的鑽石和黃鑽，勾勒加拿大沃特頓湖國家公園卡麥隆瀑布的美景。《萊茵河底天空》藍寶石手環以萊茵河為靈感，費時15年蒐集7顆成色相同、從7.97克拉至17.86克拉不等的斯里蘭卡無燒藍寶石，由於鑲嵌法十分特殊，手環的背面也是別有洞天，各有一番景致。

趙心綺CINDY CHAO大師系列《萊茵河底天空》藍寶石手環，鑲嵌7顆斯里蘭卡無燒藍寶石約88.04克拉，正反兩面皆有不同景致。圖／CINDY CHAO提供 趙心綺CINDY CHAO大師系列《黑檀木鑽石》耳環，以K金和黑檀木鑲25.7克拉鑽石和20.1克拉咖啡黃鑽，別具巧思。圖／CINDY CHAO提供

趙心綺今年還有一款革命創新的作品《黑檀木鑽石耳環》，兩顆枕形主石分別為25克拉的白鑽及20克拉的咖啡黃鑽，鑲嵌在黑檀木和18K黃金的主石鑲座上，異材質的拼貼大膽創新，讓人眼睛一亮。

( 中國時報 陶福媛 )

趙心綺CINDY CHAO大師系列《孔克珠奇蹟瀑布》耳環，靈感源自加拿大的飛瀑美景，主石為2顆逾10克拉的粉紅色孔克珠。圖／CINDY CHAO提供