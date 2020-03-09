《梨泰院Class》朴敘俊完美代言萬寶龍

韓劇《梨泰院Class》現正熱映中，男主角朴敘俊飾演朴世路一角，為了替父親報仇、不計代價追求成功，他在劇中佩戴父親留下來的萬寶龍腕表、手拎萬寶龍背包，透露了他追求事業有成的渴望；女主角金多美則在劇中詮釋個性叛逆、敢愛敢恨的趙以瑞，經常以帥氣皮夾克搭配Valentino鉚釘包和馬丁大夫 (Dr. Martens）鉚釘軍鞋，凸顯她勇於表達自我的角色設定。

朴敘飾在《梨泰院Class》佩戴父親的萬寶龍明星傳承系列全日曆腕表，14萬8500元，有傳承父志的意義。圖／Montblanc提供 萬寶龍匠心系列大型後背包，3萬1900元。圖／Montblanc提供 萬寶龍匠心系列小型後背包，2萬8500元。圖‵／Montblanc提供

改編自漫畫的《梨泰院Class》收視率直逼《愛的迫降》，隨著劇情進入高潮，勢必還會有一波高峰，留著可愛粟子頭的朴敘俊是萬寶龍的韓國代言人，因在戲中飾演白手起家的小酒吧老闆，身穿ZARA和韓國服飾，無法全身名牌，卻佩戴父親留給他的明星傳承系列全日曆腕表，有著傳承父親遺志的象徵意義，同時也展現追求事業有成的雄心，為萬寶龍完美代言。

金多美也不遑多讓，身高有170公分的她經常穿著大尺寸的長外套、皮夾克等，在男主身邊顯得十分嬌小又古靈精怪，可說是180度的大反差，但在細節融入反叛時尚，如Valentino的鉚釘包、裝飾鉚釘的Dr. Martens帥氣軍靴等，是個外表渾身帶刺、內在如鋼鐵般堅強的自信女子。

韓劇《梨泰院Class》女主金多美在劇中身穿皮夾克搭配龐克風格的Valentino鉚釘包、馬丁大夫鉚釘鞋，風格前衛叛逆。圖／擷自金多美IG 朴敘俊是萬寶龍的韓國地區代言人。圖／擷自朴敘俊IG

( 中國時報 陶福媛)

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