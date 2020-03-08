一鍵拍錄 Galaxy Z Flip摺疊似鏡盒

三星今年推出全新首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip，自開放預購不到6小時，在三星商城已被搶購一空，緊接著實體通路三星體驗館、三星智慧館也陸續宣布預購數量皆已完銷。

最近舉行演唱會的歌手張若凡，此次體驗完這款全新專攻年輕、時尚族群的Galaxy Z Flip，覺得不管外型及功能都完全打中她的點，「這手機很符合我平常休閒的穿搭風格，放在褲子口袋中，也不會太重讓褲子掉下來，就算是小包包也能放進去，實在很喜歡這款摺疊手機。」

三星全新首款翻蓋式摺疊手機Galaxy Z Flip，台灣將推出「頑美黑」和「頑美紫」雙色，定價4萬8880元。圖／三星提供

10秒影片 自動剪輯

從選秀節目出道至今剛好1年半時間的張若凡，自言平常習慣在台上表演，台下的她卻不是特別愛自拍的人，手機中大部分照片都是愛犬，以及平常的工作照，她笑言她跟時下年輕人一樣，比較愛用Instagram發限時動態，恰巧三星的Galaxy Z Flip更新後，加上全新的一鍵拍錄功能，她直呼「超好用。」

現在只要拍下10秒的影片，就可自動剪輯成最多4段、最長10秒的最佳影片，還會配上音樂及濾鏡，更會挑選最多10張最佳相片，難怪她最喜歡這個功能，「只要1次就搞定影片跟照片，拍狗狗時更容易抓角度，很適合年輕人。」這與三星本來期待主攻族群不謀而合，明顯抓住現代的短影片趨勢。

三星Galaxy Z Flip搭載一鍵拍錄功能，正是張若凡最喜歡的地方，拍攝10秒的影片後，會自動整理出圖片及加上濾鏡；圖以Galaxy Z Flip拍攝。圖／JOJ Photo攝

不需腳架 方便直播

而且加上Galaxy Z Flip能夠打開放在平面上，不需腳架也能輕鬆進行拍攝，還能利用其6.7吋、21.9:9的零極限全螢幕進行分工，邊立起手機進行直播，邊在螢幕下半部分進行工作的溝通，對於平常熱愛以直播與粉絲溝通的她更為方便，而且張若凡透露，大學時有修舞蹈課，今年即將正式發行唱跳單曲，對於之後要拍攝個人的舞蹈畫面就更簡單了。

三星全新Galaxy Z Flip可以打開成L型後放置在桌面上，配上1200萬畫素超廣角鏡頭及1200萬畫素廣角鏡頭，隨時隨地拍出美照或短影片。圖／JOJ Photo攝

( 中國時報 石欣蒨 )

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