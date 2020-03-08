宇舶愛女生 獻藝術腕表

國際婦女節到來，宇舶（HUBLOT）為時下自信前衛的現代女性獻上Big Bang One Click Sang Bleu腕表，勇於跳脫傳統的指針計時，改以刺青藝術大師Maxime Plescia-Buchi刺青幾何圖騰顯示時間，酷炫前衛的藝術設計，充分展現女人的個性與品味，讓周遭的男人為妳傾心、由衷讚嘆。

宇舶表Big Bang One Click Sang Bleu粉藕色皇金鑽表限量100只，91萬3000元。圖／HUBLOT提供 宇舶表Big Bang One Click Sang Bleu銀灰色皇金鑽表限量100只，91萬3000元。圖／HUBLOT提供

宇舶為歡慶婦女節，挑選Big Bang Sang Bleu系列腕表重新賦予柔美女人味的時尚元素，不僅將表盤從45mm縮小至39mm，換上浪漫粉藕色和閃亮銀灰色兩種色調，且搭配品牌專利的One Click快拆表帶，讓女人可依當天的衣著裝扮自行更換表帶，讓腕表成為時尚配件的一部分，為整體造型加分。

Big Bang Sang Bleu系列腕表誕生於2016年，當年邀請Sang Bleu刺青工坊創辦人Maxime Plescia-Buchi參與設計，推出第一只Big Bang Sang Bleu腕表，以獨特的幾何圖騰符號取代傳統指針，深受前衛藝術愛好者的喜愛。

如今，宇舶為女性消費者推出全新款Big Bang One Click Sang Bleu女性腕表，有皇金和不鏽鋼兩種材質可供選擇，皆鑲嵌華美的鑽石，代表小時、分鐘和秒鐘的轉盤皆塗有夜光塗層，搭載HUB1710宇舶自製機芯，機芯每小時振動2萬8800次，動力儲存為50小時。 ( 中國時報 陶福媛 )

延伸閱讀

腕表複合店成主流 各大鐘表品牌化整為零

RICHARD MILLE東奧暖身

時尚暖流 「表」現發威